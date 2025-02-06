Январь 2025-го стал самым теплым началом года за всю историю наблюдений

В январе 2025 года средняя глобальная температура достигла 13,23 градуса Цельсия, что на 1,75 градуса выше доиндустриального уровня. Эти данные предоставила климатическая служба ЕС Copernicus, основываясь на информации со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций по всему миру.