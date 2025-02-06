Январь 2025-го стал самым теплым началом года за всю историю наблюдений

Эксперты отмечают, что рекордная температура удивительна, особенно на фоне явления Ла-Нинья, которое обычно снижает глобальные показатели. Вероятно, это связано с высокими температурами воды в Мировом океане.
Ученые, включая бывшего специалиста НАСА Джеймса Хансена, считают, что рекорд подтверждает усиление глобального потепления. Об этом свидетельствует и устойчивая жара, зафиксированная в 2023, 2024 и начале 2025 годов.
Однако в прошлом месяце климатологи впервые предположили, что 2025 год может быть не таким жарким, как предыдущие.