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Январь 2025-го стал самым теплым началом года за всю историю наблюдений

В январе 2025 года средняя глобальная температура достигла 13,23 градуса Цельсия, что на 1,75 градуса выше доиндустриального уровня. Эти данные предоставила климатическая служба ЕС Copernicus, основываясь на информации со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций по всему миру.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 100% 761 мм рт. ст. +4°
Источник: Российская газета

Эксперты отмечают, что рекордная температура удивительна, особенно на фоне явления Ла-Нинья, которое обычно снижает глобальные показатели. Вероятно, это связано с высокими температурами воды в Мировом океане.

Ученые, включая бывшего специалиста НАСА Джеймса Хансена, считают, что рекорд подтверждает усиление глобального потепления. Об этом свидетельствует и устойчивая жара, зафиксированная в 2023, 2024 и начале 2025 годов.

Однако в прошлом месяце климатологи впервые предположили, что 2025 год может быть не таким жарким, как предыдущие.