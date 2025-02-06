В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Об этом сообщается в постановлении № 460, которое в четверг подписал глава Новороссийска Андрей Кравченко, рассказали в пресс-службе администрации города. Режим будет действовать с 15.00 6 февраля до 17.00 10 февраля.
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, до конца суток 6 февраля и в течение суток 7 февраля в районе Новороссийска ожидается очень сильный северо-восточный ветер с порывами 35 метров в секунду.
С 7 по 9 февраля местами на участке Анапа — Новороссийск — Геленджик спрогнозировали северо-восточный ветер с порывами 30−32 метров в секунду. При этом температурой воздуха составит минус три-пять градусов.