МЧС протестировало в Арктике комплексы для мониторинга климатических угроз

Третий программный комплекс «Природные пожары» предназначен для анализа пожарной обстановки на территориях, подверженных лесным или ландшафтным пожарам. Он включает в себя оперативный мониторинг термоточек, выявление населенных пунктов, находящихся в зоне потенциального воздействия природных пожаров, и расчет времени достижения фронтом пожара населенных пунктов. Комплекс автоматически получает данные о термоточках с сайта НЦУКС «Термические точки» и импортирует данные в SQL-базу для последующей обработки. Это позволяет проводить множественный расчет термоточек для выявления наиболее опасных природных пожаров и оценивать время их достижения до населенных пунктов, а также визуализировать развитие возгораний на географической карте.