Прорастут даже безнадежные семена: секретный субстрат лучше стимуляторов роста — лайфхак

Необходимо разложить использованную заварку на дно контейнера, в который будут высаживаться семена. Чай должен быть хорошо увлажнен и утрамбован. Сверху нужно аккуратно разместить семена, слегка прижать их и побрызгать их из пульверизатора чайной водой.