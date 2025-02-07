Прорастут даже безнадежные семена: секретный субстрат лучше стимуляторов роста — лайфхак

Каждый дачник, приобретая семена овощных культур, рассчитывает на их качество и высокую всхожесть. Однако довольно часто они остаются с чувством глубокого разочарования — их ожидания не оправдываются.
Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова рассказала, как при помощи доступного всем метода можно существенно повысить процент всхожести семян.
Специалист рекомендует использовать в качестве природного стимулятора роста чайную заварку без добавок. В ней содержится танин и различные минералы, которые создают прекрасную среду для развития растений.
Необходимо разложить использованную заварку на дно контейнера, в который будут высаживаться семена. Чай должен быть хорошо увлажнен и утрамбован. Сверху нужно аккуратно разместить семена, слегка прижать их и побрызгать их из пульверизатора чайной водой.
Контейнер необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой для создания парникового эффекта. Важно проделать отверстия, чтобы семена дышали. Кроме того, регулярно увлажняйте субстрат.
Всходы начнут появляться уже через 5−7 дней. Когда они окрепнут, лучше пересадить их в другой грунт.