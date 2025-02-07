Лучшие сорта абрикоса: рейтинг топ-10 для употребления в свежем виде

«Говорят, что самые вкусные абрикосы в Армении, но есть их надо свежими, — рассказывает Александр Голубев. — Однако спелые плоды до средней полосы и далее просто не доезжают, а в недозрелом состоянии абрикосы обычно не дозариваются». По словам эксперта, среди редких исключений — сорт «Саратовский рубин», который уже стал стандартом для средней полосы и Поволжья.