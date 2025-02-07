Лучшие сорта абрикоса: рейтинг топ-10 для употребления в свежем виде

Высаживая фруктовые деревья, садоводы надеются получить высокий урожай и плоды с идеальными вкусовыми характеристиками. Лучшие сорта абрикоса сочетают в себе весь комплекс ценных свойств и качеств, характерных для фруктов: отличный вкус, выносливость и урожайность.
Топ-10 лучших сортов абрикоса
Среди популярных в народе абрикосов есть как старые, проверенные сорта, так и новые. Наибольший интерес у садоводов вызывают сорта, в которых сочетаются два ключевых качества — прекрасный вкус и неприхотливость. Сегодня абрикосы с успехом выращивают не только на юге, но и в климатических зонах с более суровым климатом. Благодаря селекционерам жители регионов с холодными зимами получили возможность выращивать практически любые фрукты в своих садах.
Александр Голубев, заведующий лабораторией молекулярно-генетической селекции плодовых культур Федерального аграрного научного центра Юго-Востока и владелец Саратовского частного селекционного питомника, считает, что южные сорта абрикосов все-таки вкуснее. «На юге столетиями велась селекция, направленная на улучшение вкуса плодов, и здесь не очень-то надо было заботиться о зимостойкости. В средней полосе и севернее приоритеты сдвигаются в сторону устойчивости, вкус приходится отодвигать на второй план», — пояснил эксперт.
Егор Самощенков, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, также считает, что поскольку промышленная культура абрикоса сосредоточена в основном в южных регионах страны, где условия возделывания более благоприятные, то и качество плодов там выше. «Тем не менее плоды сортов северной группы имеют достаточно хорошие, гармоничные вкусовые качества, а главное, они считаются плодами здоровья, так как обладают высоким содержанием пектина, калия, каротина, органических солей различных металлов в легкоусвояемых формах», — пояснил эксперт.
1. «Триумф северный»
Это очень старый и проверенный сорт, выведенный в 1938 году во Всероссийском НИИ садоводства им. И. В. Мичурина. Его автор — ученый-селекционер Алексей Веньяминов. Сорт был получен путем скрещивания сортов «Краснощекий» и «Северный ранний».
Дерево вырастает до 4 м, крона у него раскидистая, ветви толстые, цветки крупные, с белыми лепестками. Плоды крупные, округло-овальной формы, при созревании становятся желтовато-оранжевыми, на кожице имеется яркий румянец. Мякоть желтая, очень сладкая, сочная, косточки довольно крупные.
Характеристики
|Регионы
|Средняя полоса России, Сибирь, Урал
|Срок созревания
|Средний
|Самоплодность
|Самоплодный
|Скороплодность
|На 4—5-й год
|Зимостойкость
|До –38 °C
|Тип роста
|Среднерослый
|Урожай с одного дерева
|60—65 кг
|Вес плода
|40—55 г
|Дегустационный балл
|4—4,2
|Назначение
|Универсальное
Плюсы и минусы
Плюсы:
Быстрое вступление в плодоношение.
Плоды не осыпаются при созревании.
Сорт хорошо переносит морозы.
Высокая урожайность.
Минусы:
В сырую погоду плоды могут растрескиваться.
Один раз в 3—5 лет дерево отдыхает и не дает урожая.
Плодовые почки неустойчивы к возвратным заморозкам.
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2. «Черный принц»
Сорт выведен в 90-е годы селекционерами Артемовской опытной станции питомниководства (поселок Ягодное, Бахмутский район, Донецкая область). Черный абрикос был получен путем скрещивания абрикоса обыкновенного и морозостойкой садовой алычи.
Дерево компактное, напоминает большой куст, вырастает до 3—4 м в высоту. Цветки мелкие, белые или бледно-розовые. Плоды темно-сливовые, почти коричневые, с тонкой кожицей. Мякоть упругая и сочная, насыщенно-оранжевая, с вкраплениями бордового цвета. Вкус кисловато-сладкий, с незначительной терпкостью.
Характеристики
|Регионы
|Для всех регионов страны
|Срок созревания
|Поздний
|Самоплодность
|Самоплодный
|Скороплодность
|На 4—5-й год
|Зимостойкость
|До –30 °C
|Тип роста
|Среднерослый
|Урожай с одного дерева
|25—30 кг
|Вес плода
|50—80 г
|Дегустационный балл
|4,6
|Назначение
|Универсальное
Плюсы и минусы
Плюсы:
Высокая урожайность.
Плоды хорошо переносят перевозку.
Крупноплодность.
Необычная окраска плодов.
Устойчивость к болезням.
Минусы:
На ветках со временем образуются шипы, мешающие сбору плодов.
Плохо отделяется косточка от плода.
Склонность к осыпанию спелых плодов.
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3. «Краснощекий»
Сорт относится к саженцам неизвестного происхождения, получен в 1947 году. Оригинатор сорта — Никитский ботанический сад (Крым).
Высота дерева — 3—4 м. Оно мощное, с редкой, округло-раскидистой кроной. Цветки среднего размера, бело-розовые. Плоды округло-плоские, золотисто-оранжевого оттенка. На кожице есть красивый румянец. Вкус кисловато-сладкий, аромат насыщенный.
Характеристики
|Регионы
|Северо-Кавказский и Нижневолжский регионы, юг страны
|Срок созревания
|Средний
|Самоплодность
|Самоплодный
|Скороплодность
|На 3—4-й год
|Зимостойкость
|До –28 °C
|Тип роста
|Сильнорослый
|Урожай с одного дерева
|60 кг
|Вес плода
|40—52 г
|Дегустационный балл
|4,7
|Назначение
|Универсальное
Плюсы и минусы
Плюсы:
Высокая урожайность сорта.
Ежегодная урожайность.
Неприхотливость к уходу.
Нетребовательность к почвам
Минусы:
При дефиците влаги в земле плоды мельчают.
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4. «Царский»
Сорт абрикоса был выведен в 1986 году селекционерами Главного ботанического сада РАН. Саженец культуры второго и третьго собственного поколения получен путем свободного опыления. В Госреестр сорт «Царский» внесен в 2004 году.
Высота дерева составляет 3—4 м, ветвистость умеренная, цветки крупные. Плоды желтоватые, овальной формы. Мякоть имеет плотную структуру и оранжевую окраску, у нее кисло-сладкий вкус и насыщенный абрикосовый аромат.
Характеристики
|Регионы
|Центральный
|Срок созревания
|Ранний
|Самоплодность
|Самоплодный
|Скороплодность
|На 3-й год
|Зимостойкость
|До –40 °C
|Тип роста
|Среднерослый
|Урожай с одного дерева
|30—40 кг
|Вес плода
|20—25 г
|Дегустационный балл
|4,5
|Назначение
|Универсальное
Плюсы и минусы
Плюсы:
Стабильная урожайность дерева.
Быстро вступает в плодоношение.
Морозостойкий сорт.
Высокий иммунитет сорта абрикоса к большинству заболеваний.
Минусы:
Некрупные плоды абрикоса.
Восприимчивость к весенним заморозкам.
Невысокая урожайность в первые годы плодоношения дерева.
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5. «Манитоба»
Крупноплодный абрикос «Манитоба» выведен канадскими селекционерами в 1945 году. Он был получен путем скрещивания сортов «Маккле» и «Скаут». Размер плодов у этого абрикоса зависит от их количества: чем их больше, тем они мельче.
Дерево вырастает до 5 м, у него раскидистая крона и розоватые цветки с медовым ароматом. Плоды крупные, яйцевидные, насыщенно-оранжевые. Имеется небольшой румянец. Вкус у мякоти сладкий, с незначительной кислинкой. Косточки большие, хорошо отделяются от мякоти.
Характеристики
|Регионы
|Средняя полоса России
|Срок созревания
|Средний
|Самоплодность
|Самоплодный
|Скороплодность
|На 3—4-й год
|Зимостойкость
|До –35…–30 °C
|Тип роста
|Среднерослый
|Урожай с одного дерева
|40—50 кг
|Вес плода
|45—100 г
|Дегустационный балл
|4,2
|Назначение
|Универсальное
Плюсы и минусы
Плюсы:
В период цветения дерево напоминает сакуру.
Хорошая урожайность.
Крупноплодный сорт абрикоса.
Высокий иммунитет у сорта.
Минусы:
Плохая транспортабельность плодов.
Необходимость в прореживании кроны дерева.
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6. «Фаворит»
Этот абрикос не зря получил свое название, он настоящий фаворит рейтинга по вкусовым качествам. Его оригинатор — Главный ботанический сад РАН. Саженец абрикоса получен путем свободного опыления. В Госреестр сорт абрикоса включен в 2004 году.
Высота взрослого дерева составляет 3—4 м. Завязи и плоды формируются на всех типах побегов. Плоды округлые, оранжевые, с небольшим блеском (из-за слабого опушения). Мякоть содержит 10,4% сахаров.
Характеристики
|Регионы
|Центральный регион страны
|Срок созревания
|Поздний
|Самоплодность
|Самоплодный
|Скороплодность
|На 3—4-й год
|Зимостойкость
|До –25…–20 °C
|Тип роста
|Среднерослый
|Урожай с одного дерева
|20 кг
|Вес плода
|30 г
|Дегустационный балл
|5
|Назначение
|Универсальное
Плюсы и минусы
Плюсы:
Хорошая транспортабельность плодов.
Отличная устойчивость сорта к засухам.
Дружное созревание плодов.
Сорт абрикоса имеет сильный иммунитет.
Минусы:
Дерево нуждается в частой обрезке и формировании кроны.
Невысокая урожайность.
В короткое и/или холодное лето плоды не успевают полностью созреть.
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7. «Саратовский рубин»
Этот сорт абрикоса был выведен Александром Голубевым в 2010 году путем скрещивания сортов элитных форм — «Красавца» и «Фараона». Дерево вырастает до 4—5 м в высоту, у него шаровидная, раскидистая крона и прямые ветки.
Плоды эллиптической формы, имеют оранжевую окраску с карминным румянцем. Мякоть оранжевая, средней сочности, кисловато-сладкая.
Характеристики
|Регионы
|Нижневолжский и Северо-Кавказский
|Срок созревания
|Среднеранний
|Самоплодность
|Требуется сорт-опылитель
|Скороплодность
|На 3—4-й год
|Зимостойкость
|До –42 °C
|Тип роста
|Сильнорослый
|Урожай с одного дерева
|95—115 кг
|Вес плода
|40—45 г
|Дегустационный балл
|4,3
|Назначение
|Универсальное
Плюсы и минусы
Плюсы:
Регулярное и обильное плодоношение дерева.
Крупные плоды абрикоса.
Сорт абрикоса имеет очень высокую морозостойкость и устойчивость к влажности, а также хороший иммунитет к грибковым заболеваниям.
Минусы:
Дерево имеет раскидистую крону, поэтому ему требуется довольно большое пространство.
Обязательно наличие сортов-опылителей в саду.
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8. «Мелитопольский ранний»
Это старый, проверенный временем сорт, который хорошо известен садоводам и дачникам. Абрикос «Мелитопольский ранний» был выведен в Мелитополе в 1947 году путем скрещивания сортов «Ахрори» и «Краснощекий».
В высоту дерево достигает 5—6 м. У него широкая, средней загущенности крона, цветки некрупные, розовые. Цветет и плодоносит только на однолетних побегах и шпорцах. Плоды широкоовальные, золотисто-оранжевого цвета, с тонкой кожицей, на которой попадаются малиновые вкрапления. Мякоть кисловато-сладкая, оранжевого цвета.
Характеристики
|Регионы
|Юг страны, средняя полоса России, Урал
|Срок созревания
|Ранний
|Самоплодность
|Самоплодный
|Скороплодность
|На 5—6-й год
|Зимостойкость
|До –35 °C
|Тип роста
|Среднерослый
|Урожай с одного дерева
|30—40 кг
|Вес плода
|40—60 г
|Дегустационный балл
|4
|Назначение
|Универсальное
Плюсы и минусы
Плюсы:
Сорт имеет хорошую зимостойкость.
Сорт абрикоса прекрасно переносит влажные почвы.
Высокая урожайность.
У плодов абрикоса неволокнистая мякоть.
Минусы:
Неравномерное созревание плодов.
Плоды плохо переносят перевозку.
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9. «Монастырский»
Сорт создан в Главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина РАН. Высота дерева достигает 5 м, крона у него раскидистая, а побеги умеренно ветвистые. Плоды завязываются на всех типах побегов.
Плоды лимонно-желтого оттенка, с румянцем, овальные, немного неровные, сплюснутые по бокам. Мякоть у них сочная, оранжевого цвета, на кожице имеется небольшое опушение. Во вкусе гармонично сочетаются кислые и сладкие нотки.
Характеристики
|Регионы
|Центральный регион России
|Срок созревания
|Поздний
|Самоплодность
|Самоплодный
|Скороплодность
|На 3—4-й год
|Зимостойкость
|До –30 °C
|Тип роста
|Сильнорослый
|Урожай с одного дерева
|25—30 кг
|Вес плода
|30—50 г
|Дегустационный балл
|4—4,2
|Назначение
|Универсальное
Плюсы и минусы
Плюсы:
Обладает высокой урожайностью.
Крупные плоды абрикоса.
Сорт культуры имеет хорошую зимостойкость.
Плоды отлично переносят транспортировку.
Минусы:
Косточка абрикоса плохо отделяется от мякоти.
Плоды имеют мучнистую мякоть.
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10. «Медовый»
Сорт «Медовый» выведен специально для северных регионов в Южно-Уральском НИИ плодоовощеводства и картофелеводства. Для обильного плодоношения этому абрикосу необходимы сорта-опылители, например «Кичигинский», «Хабаровский» или «Академик».
Дерево вырастает до 3—4 м в высоту. У него раскидистая крона и крупные цветки, а вот плоды совсем небольшие. Они ярко-желтые, округлые, кожица у них плотная, опушенная. Мякоть желтая, умеренно плотная и сочная, имеет зернисто-волокнистую структуру. Вкус у абрикоса сорта «Медовый» очень сладкий, приятный, с медовыми нотками и незначительной кислинкой.
Характеристики
|Регионы
|Срок созревания
|Средний
|Самоплодность
|Самоплодный
|Скороплодность
|Зимостойкость
|До –38 °C
|Тип роста
|Урожай с одного дерева
|Вес плода
|Дегустационный балл
|Назначение
|Универсальное
Плюсы и минусы
Плюсы:
Дерева плодоносит ежегодно.
Сорт имеет высокую зимостойкость и сильный иммунитет.
Сорт абрикоса считается неприхотливым в уходе
Плоды хорошо хранятся и перевозятся.
Минусы:
Плоды абрикоса достаточно мелкие.
Обязательно наличие сортов-опылителей в саду.
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Как правильно выбрать вкусный сорт абрикоса
Абрикосы, выращиваемые на юге, абсолютно нецелесообразно высаживать в регионах с суровым климатом. Поэтому, выбирая сорт, ориентироваться на один только вкус плодов нельзя. Сначала надо отобрать сорта, которые подходят для вашего климата, сада, поставленных целей, только тогда можно переходить к оценке вкусовых особенностей плодов.
1. Учитывайте регион выращивания
Даже на юге страны абрикосы могут оставлять своих владельцев без урожая. Причина — вымерзание почек или цветков во время возвратных заморозков. Поэтому к абрикосам, выращиваемым в регионах с суровыми зимами, резкими перепадами температур, холодным и коротким летом, предъявляются повышенные требования в отношении морозостойкости. Для каждого региона рекомендованы определенные сорта абрикоса. При их выведении учитывались особенности тех климатических зон, для которых они создавались.
Юг. К южным сортам требования зимостойкости достаточно высокие, так как зимой тут также возможны сильные морозы. Но лето здесь жаркое, длинное, поэтому подходят сорта с самыми разными сроками созревания. На юге также ценятся сорта, которые не склонны к болезням, осыпаемости и растрескиванию плодов. Популярные сорта: «Ананасный цюрупинский», «Полесский крупноплодный», «Цунами», «Памяти Агеевой».
Урал и Сибирь. Здесь выращивают зимостойкие сорта, способные выдерживать температуры как минимум до −45 °C. У уральских и сибирских сортов деревья обычно высокорослые, крепкие, с широкими пирамидальными кронами. Цветение у них непродолжительное, но обильное. Лето тут короткое, поэтому предпочтение отдается абрикосам с ранними сроками созревания. Популярные сорта: «Уралец», «Челябинский ранний», «Кичигинский», «Хабаровский», «Снежинский», «Северное сияние», «Восторг», «Сибиряк Байкалова».
Подмосковье. Зимы в центре страны суровые, поэтому обычные южные сорта здесь расти не будут. Минимальная морозостойкость для этого региона — −35 °C. Здесь выращивают абрикосы, устойчивые к резким температурным перепадам, быстро пробуждающиеся весной и рано созревающие, устойчивые к заболеваниям и урожайные. Подходящие сорта: «Краснощекий», «Триумф северный», «Фаворит», «Саратовский рубин», «Алеша», «Орловчанин», «Сын краснощекого», «Десертный», «Лель», «Компотный», «Новичок юго-востока», «Просто царь».
Отдельно стоит отметить сорта для Крыма и Кавказа. Здесь можно выращивать абрикосы с минимальными требованиями к зимостойкости древесины. Популярные сорта: «Крымский амур», «Эсделик», «Тамаша», «Южанин», «Ялтинец».
2. Учитывайте сроки созревания
Никакой прямой связи между сроками созревания и вкусом не прослеживается. Вкусные абрикосы есть среди ранних, средних и поздних сортов. Поэтому выбор тут будет зависеть от поставленных целей: ранние абрикосы хороши для еды и переработки, поздние — для хранения и продажи.
3. Учитывайте размер дерева
Размер дерева никак со вкусом плодов не связан и подбирается с учетом особенностей участка и места посадки. Размер плодового дерева влияет на удобство обслуживания: чем оно ниже, тем проще его обрезать, опрыскивать, собирать с него урожай. В среднем высота абрикосовых деревьев варьируется от 2 до 6 м.
4. Учитывайте вкус плодов
Вкус спелых плодов — один из важнейших критериев при выборе сортов абрикоса. Он достаточно субъективный, но кое-какие общие показатели, определяющие хороший вкус абрикосов, все-таки есть.
Вкусные абрикосы имеют:
Высокое содержание сахаров. Большинство любителей абрикосов предпочитают сладкие плоды. В целом содержание сахаров колеблется от 6 до 24%, и чем их больше, тем слаще и вкуснее плоды. Считается, что наибольшей сахаристостью отличаются абрикосы среднеазиатского, закавказского и иранского происхождения.
Сочную мякоть. Ценятся сорта с нежной мякотью, не жесткой и не волокнистой. Плоды с желтой и оранжевой мякотью обычно более ароматные, чем с белой. Однако светлые абрикосы, поспевая, могут быть слаще, чем желтые, — однозначной зависимости тут нет.
Высокий дегустационный балл. Чем он выше, тем больше шансов, что сорт вам понравится. Обычно профессиональные дегустаторы оценивают вкус по пятибалльной шкале. В целом вкус абрикосов варьируется от кисло-сладкого до приторного.
Как вырастить абрикос
Чтобы абрикосы были сочными и привлекательными, соответствовали своим сортовым признакам и полностью раскрыли свои вкусовые качества, дереву необходим определенный уход.
Александр Голубев, имеющий огромный опыт селекционной работы и непосредственного выращивания абрикосов, пояснил, что для получения качественных и по-настоящему вкусных плодов нужно придерживаться агротехники, правильно проводить обрезку, нормировать урожай и осветлять крону.
Далее представлены самые важные факторы посадки и ухода за деревом:
Место посадки. Лучше всего абрикосы растут на солнечном, защищенном от холодных ветров месте. В низинах их высаживать нельзя — тут скапливается холодный воздух и может застаиваться вода. Оптимальный вариант — южный или юго-западный склон.
Почва для посадки. Земли должны быть плодородными, рыхлыми, с нейтральной реакцией (показатель pH 7,0). Не подходят кислые и тяжелые, глинистые грунты.
Грунтовые воды. Недопустимо их высокое залегание, максимальная высота — 1,8 м от поверхности земли.
Посадка. Важно правильно подготовить для саженца посадочное место. Яма должна быть просторной, чтобы корни свободно в ней разместились, не загибались вверх или в стороны. Саженец обеспечивают питанием, внося в яму питательную почвосмесь из перегноя, плодородной земли, древесной золы и минеральных удобрений.
Уход. Он включает весь комплекс стандартных агротехнических мероприятий, любое упущение может не только негативно отразиться на качестве плодов, но и привести к полной потере урожая. Так, например, при отсутствии поливов плоды становятся мелкими, сморщенными, невкусными, при загущении кроны также наблюдается мельчание абрикосов, а при нехватке удобрений дерево и вовсе может сбросить завязи, оставив своих владельцев без урожая.
Отзывы экспертов
Беседуя с нашими экспертами, мы поинтересовались, какие сорта абрикосов можно считать классикой, где растут самые вкусные абрикосы, от чего зависит вкус плодов и кто определяет их качество.
«Говорят, что самые вкусные абрикосы в Армении, но есть их надо свежими, — рассказывает Александр Голубев. — Однако спелые плоды до средней полосы и далее просто не доезжают, а в недозрелом состоянии абрикосы обычно не дозариваются». По словам эксперта, среди редких исключений — сорт «Саратовский рубин», который уже стал стандартом для средней полосы и Поволжья.
Лучшими сортами абрикоса для Центрально-Черноземного района Егор Самощенков считает сорта с повышенной зимостойкостью, удовлетворительными или хорошими качествами плодов: «Триумф северный», «Чемпион севера», «Компотный», «Мичуринец», «Успех», «Колхозный». Для Нечерноземья эксперт рекомендует сорта селекции Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН: «Алеша», «Лель», «Царский», «Айсберг», «Графиня», «Водолей», «Фаворит», «Монастырский». «Масса плодов у этих сортов в пределах 20—30 г, — уточнил эксперт, — зато они хорошего вкуса».
«Идеального сорта не существует, но если говорить о вкусовых качествах, то больше других к эталону приблизился абрикос “Крымский амур”», — считает Александр Голубев. Также хорошим вкусом отличаются сорта, полученные на основе «Саратовского рубина». Это «Новичок юго-востока», «Просто царь», гибрид «LXIII-09−4», они тоже зимостойкие, но характеризуются более высоким качеством плодов.
«Оценку вкусовых качеств плодов, достигших потребительской зрелости, проводит специальная дегустационная комиссия, но элементы субъективной оценки при этом не исключены, так как на этот показатель влияют погодные условия, агротехника и урожай деревьев», — считает Егор Самощенков.
«Плоды абрикоса северной группы, по сравнению с южными сортами, содержат сахаров более чем в два раза меньше — до 10%, содержание титруемых кислот тоже небольшое — 0,4—1,5%. Поэтому изменение сахарокислотного коэффициента небольшое, и вкусовые качества плодов при изменении соотношения кислоты и сахара меняются незначительно», — уточнил Александр Буланов, кандидат сельскохозяйственных наук, сотрудник РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева.
Обзор лучших сортов абрикоса
Чтобы выбрать лучший абрикос для своего сада, приходится оценить сорт со всех сторон. Только так вы сможете вырастить сильное и здоровое дерево, способное давать много плодов, соответствующих своим сортовым качествам. Этот финальный обзор более расширенный, так как есть интересные сорта культуры на которые стоит обратить внимание.
|Ранний срок созревания
|«Алеша», «Мелитопольский ранний», «Царский», «Айсберг», «Лель», «Просто царь»
|Средний срок созревания
|«Краснощекий», «Манитоба», «Медовый», «Триумф северный», «Десертный»
|Поздний срок созревания
|«Черный принц», «Фаворит», «Монастырский», «Эдельвейс», «Искра», «Мелитопольский поздний»
|Морозостойкие сорта
|«Триумф северный», «Саратовский рубин», «Куйбышевский юбилейный», «Северное сияние»
|Высокоурожайные сорта
|«Триумф северный», «Краснощекий», «Водолей», «Россиянин», «Саратовский рубин»
|Супервкусные сорта
|«Царский», «Фаворит», «Водолей», «Бархатный», «Гритиказ», «Новичок юго-востока», «Просто царь», «Ульянихинский», «Медовый»
Эксперты:
Александр Голубев, заведующий лабораторией молекулярно-генетической селекции плодовых культур Федерального аграрного научного центра Юго-Востока, владелец Саратовского частного селекционного питомника
Егор Самощенков, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева
Александр Буланов, кандидат сельскохозяйственных наук, сотрудник РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева