Как подготовить рассаду к посадке: ключевые этапы и условия для успешной адаптации

Поскольку после высадки рассады мне нужно находиться в саду ежедневно, огурцы, арбузы, батат и перец я дополнительно накрываю пленкой поверх нетканого материала для создания парникового эффекта. В жару днем торцы укрытий открыты, однако, к примеру, огурцы я открываю лишь с одной стороны, так как они не терпят сквозняков. Если на улице прохладно, можно накрыть пленкой поверх нетканого материала еще и томаты. Ни в коем случае не накрывайте рассаду только пленкой! С нее будет капать на листья культуры холодный конденсат, из-за чего рассада испытает шок и замедлится в росте«, — рекомендует Светлана Самойлова, автор книги “Не просто огород. Как получить южный урожай на севере”.