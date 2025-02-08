Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Синоптик сообщил, что Байкал замерз

На юге озера лед продолжит крепчать, сейчас его толщина составляет 8−18 см, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 49% 766 мм рт. ст. +5°
Источник: Unsplash

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Озеро Байкал полностью замерзло, толщина льда на юге будет увеличиваться. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Озеро Байкал полностью покрылось льдом, на севере отмечается большая толщина — до 40 см. На юге водоема лед будет крепчать, сейчас там 8−18 см», — сказал он.

В текущее время в регионе отмечаются сильные морозы, затем температура повысится на 7−8 градусов, тем не менее значения составят 25−30 градусов мороза.

«Поэтому даже повышение температуры не приведет к таянию льда на Байкале», — уточнил руководитель Гидрометцентра.