Синоптик сообщил, что Байкал замерз

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Озеро Байкал полностью замерзло, толщина льда на юге будет увеличиваться. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Озеро Байкал полностью покрылось льдом, на севере отмечается большая толщина — до 40 см. На юге водоема лед будет крепчать, сейчас там 8−18 см», — сказал он.
В текущее время в регионе отмечаются сильные морозы, затем температура повысится на 7−8 градусов, тем не менее значения составят 25−30 градусов мороза.
«Поэтому даже повышение температуры не приведет к таянию льда на Байкале», — уточнил руководитель Гидрометцентра.