Вильфанд оценил вероятность сложного пожароопасного сезона весной

«Тот факт, что снега мало, конечно, это тревожит. Говорить однозначно сейчас о пожарах я бы не стал, хотя предпосылки для сложной пожароопасной ситуации есть. В центре европейской России снег в третей декаде апреля только сходит, а солнечные лучи в это время уже заметные. Снег прикрывает почву от испарения под солнечными лучами. А если снега мало, то, конечно, в марте уже солнце заметное, уже может начинаться иссушение почвы», — сказал Вильфанд.