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Вильфанд прогнозирует опасную погоду в трех российских округах

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сильные осадки, ветер до 27 м/с на побережье, метель прогнозируются в Ненецком автономном округе и Мурманской области. В Краснодарском крае ветер может усиливаться до 32 м/с, а на Камчатке — до 30 м/с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Газета.Ру

«В Ненецком автономном округе на побережье будет усиливаться ветер до 27 м/с, пройдет снег и, естественно, метель, температура там периодически будет приближаться к нулевой отметке, поэтому и гололед там прогнозируется. В Мурманской области аналогичная ситуация: ветер 25−26 м/с, гололедица», — сказал он.

В Краснодарском крае в ближайшие дни порывы ветра будут достигать 22−27 м/с, в Новороссийске — до 35 м/с, в выходные ветер ослабнет до 27−29 м/с. На участке Анапа — Геленджик порывы ветра усилятся до 30−32 м/с. В Крыму в течение выходных пройдет сильный снег, ветер может достигать 25 м/с, ожидаются метель и гололедица на дорогах.

В Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются снег, метель, гололедно-изморозевое явление. В Пермском крае прогнозируется сильный гололед, возможны обрывы проводов, отметил Вильфанд.

Циклон в Приморье обусловит снег, ветер до 22 м/с, метель. На Сахалине также пройдет снег, а ветер усилится до 24 м/с, что приведет к сильной метели. «На Курилах аналогичная ситуация, там сильный ветер, и в понедельник такая ситуация продолжится. Камчатку тоже затронет, порывы ветра составят до 23 м/с, в воскресенье даже до 30 м/с, поэтому метель», — заключил метеоролог.