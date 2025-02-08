Вильфанд прогнозирует опасную погоду в трех российских округах

Циклон в Приморье обусловит снег, ветер до 22 м/с, метель. На Сахалине также пройдет снег, а ветер усилится до 24 м/с, что приведет к сильной метели. «На Курилах аналогичная ситуация, там сильный ветер, и в понедельник такая ситуация продолжится. Камчатку тоже затронет, порывы ветра составят до 23 м/с, в воскресенье даже до 30 м/с, поэтому метель», — заключил метеоролог.