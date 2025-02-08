В Москве обновлен суточный рекорд высокого атмосферного давления

Таким образом, обновлен суточный рекорд высокого атмосферного давления в этот день. Так, 8 февраля 1969 года оно составляло 769,6 мм ртутного столба. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
Отмечается, что сегодняшние значения атмосферного давления наблюдались 21 февраля в 1993 году. И тогда это тоже было суточным рекордом.
Метеорологи прогнозируют, что во второй половине дня давление начнет медленно опускаться. Однако превышать нормальные значения оно продолжит еще в течение ближайших пяти-шести дней.
Между тем, стандартным считается давление 760 мм ртутного столба. Однако для разных местностей барическая норма может незначительно отличаться. Например, в Москве она составляет 747−748 мм ртутного столба, а в Санкт-Петербурге — 753−755 мм ртутного столба.