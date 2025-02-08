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В Москве обновлен суточный рекорд высокого атмосферного давления

В три часа ночи 8 февраля атмосферное давление на базовой метеостанции ВДНХ составило 776 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 56% 764 мм рт. ст. +5°
Источник: Российская газета

Таким образом, обновлен суточный рекорд высокого атмосферного давления в этот день. Так, 8 февраля 1969 года оно составляло 769,6 мм ртутного столба. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Отмечается, что сегодняшние значения атмосферного давления наблюдались 21 февраля в 1993 году. И тогда это тоже было суточным рекордом.

Метеорологи прогнозируют, что во второй половине дня давление начнет медленно опускаться. Однако превышать нормальные значения оно продолжит еще в течение ближайших пяти-шести дней.

Между тем, стандартным считается давление 760 мм ртутного столба. Однако для разных местностей барическая норма может незначительно отличаться. Например, в Москве она составляет 747−748 мм ртутного столба, а в Санкт-Петербурге — 753−755 мм ртутного столба.