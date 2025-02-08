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В Петербурге прогнозируют нормализацию атмосферного давления к 15−16 февраля

Центр мощного антициклона располагался над юго-востоком Ленинградской области, отметил синоптик Александр Колесов.

Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 65% 764 мм рт. ст. +5°
Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Атмосферное давление в Петербурге достигло максимума ночью — 791,5 мм ртутного столба при норме в 760 мм ртутного столба. Давление может нормализоваться только к следующим выходным, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«Максимальное давление в Санкт-Петербурге достигло отметки 1055,3 гПа (791,5 мм рт. ст.) сегодня в 1:30 ночи и начало снижаться. Уже в 6 часов утра оно опустилось до 1054 гПа. Мы постоянно будем находиться под антициклоном с высоким давлением. К норме 1013 гПа (760 мм рт. ст.) атмосферное давление в Санкт-Петербурге приблизится, скорее всего, только к следующим выходным дням», — написал он.

Как сообщил синоптик, центр этого мощного антициклона располагался над юго-востоком Ленинградской области. Максимальное атмосферное давление 1057 гПа (792,8 мм рт. ст.) отмечено в этом центре на метеостанции Ефимовская.

Ранее пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая аэропортом Пулково, сообщила, что ряд авиакомпаний, осуществляющих рейсы из Петербурга, корректирует расписание в связи с аномально высоким атмосферным давлением. Предупреждение действительно до нормализации погодных условий в Ленинградской области, которое ожидается вечером 8 февраля.