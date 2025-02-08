В Петербурге прогнозируют нормализацию атмосферного давления к 15−16 февраля

«Максимальное давление в Санкт-Петербурге достигло отметки 1055,3 гПа (791,5 мм рт. ст.) сегодня в 1:30 ночи и начало снижаться. Уже в 6 часов утра оно опустилось до 1054 гПа. Мы постоянно будем находиться под антициклоном с высоким давлением. К норме 1013 гПа (760 мм рт. ст.) атмосферное давление в Санкт-Петербурге приблизится, скорее всего, только к следующим выходным дням», — написал он.