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Крыжовник будет крупным и наливным: 3 нюанса обрезки — и собирать удобнее

Правила обрезки крыжовника, о которых мало кто знает.

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Источник: Krasnoyarskmedia

Крыжовник отличается своей неприхотливостью. Однако нельзя сказать, что он растет как сорняк. Безусловно, плодоносит растение станет даже не в самых благоприятных условиях, но качество ягод будет низким. Для получения сладких и крупных плодов опытные садоводы рекомендуют выполнять всего лишь три простых правила.

Во-первых, кусты крыжовника иногда нужно прореживать. Разрастаясь, ветки начинают друг другу мешать, создавая затемнение. Поэтому урожайность растения снижается.

Во-вторых, важно удалять лишние побеги. Среди них больные, тонкие ветки, а также те, которые лежат на земле. Делать это лучше всего весной.

В-третьих, сразу после сбора урожая не забудьте провести вторую обрезку крыжовника. Убрать следует ветки, которые не плодоносили или принесли мало урожая. Из молодых побегов лучше оставить не более пяти самых мощных.