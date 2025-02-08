Крыжовник будет крупным и наливным: 3 нюанса обрезки — и собирать удобнее

Крыжовник отличается своей неприхотливостью. Однако нельзя сказать, что он растет как сорняк. Безусловно, плодоносит растение станет даже не в самых благоприятных условиях, но качество ягод будет низким. Для получения сладких и крупных плодов опытные садоводы рекомендуют выполнять всего лишь три простых правила.