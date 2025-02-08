Соседи ахнут от восторга: хитрые дачники готовят рассаду в феврале — вот что сажают

Солнце уже светит во многих регионах по-весеннему, и дачники ожидают начала сезона. Некоторые садоводы, которым не хочется ждать весны, начали готовить рассаду. Первые на очереди — цветы с большим периодом вегетации. Если посеять рассаду в феврале, то уже в июне они начнут радовать хозяев и вызывать зависть соседей пышным цветением.
На рассаду в феврале можно посеять:
Бегония вечноцветущая
Это красивое, яркое растение с пышным цветением. У нее крупные листья и мелкие цветочки. Растет в клумбах и горшках.
Садовая петуния
Неприхотливое растение с крупными цветками сочных цветов. Хорошо себя чувствует как в открытом грунте, так и в подвесных корзинах и на балконах.
Шалфей блестящий
Ароматное растение, запах которого наполняет весь сад. Цветы ярко-красные, растут плотными гроздьями на высоких стеблях. Создает яркий акцент на клумбе.
Рассаду этих трех цветов обычно начинают готовить в феврале. При этом они нуждаются в досвечивании фитолампой, если в регионе еще нет яркого солнца. Если лампы нет, можно подождать до более продолжительного светового дня. Оптимальная температура для рассады — 18−20 градусов и высокая влажность.
Цветки появляются в среднем через четыре месяца после посева семян. В открытый грунт рассаду цветов дачники пересаживают в середине, конце мая, после заморозков, характерных для этого сезона. Вскоре после новоселья цветы начинают цвести.