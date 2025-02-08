Соседи ахнут от восторга: хитрые дачники готовят рассаду в феврале — вот что сажают

Рассаду этих трех цветов обычно начинают готовить в феврале. При этом они нуждаются в досвечивании фитолампой, если в регионе еще нет яркого солнца. Если лампы нет, можно подождать до более продолжительного светового дня. Оптимальная температура для рассады — 18−20 градусов и высокая влажность.