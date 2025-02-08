Север, восток и центральную часть Крыма замело снегом

Двоих человек эвакуировали с трассы в Ленинском районе. На дорогах к Топольному и Межгорному из-за перемётов машины толкают на асфальт вручную. В Джанкое местами не дают проехать ледяные завалы. Трассу Белогорск — Феодосия расчищают, но ветер наметает сугробы обратно. Между сёлами Мазанка и Опушки под Симферополем проехать невозможно.