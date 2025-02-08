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Север, восток и центральную часть Крыма замело снегом

Спасатели вытаскивают машины из сугробов — только в районе Тайганского водохранилища, Чернополья и Богатого застряли три авто.

Сейчас в Ричмонде: +4° 4 м/с 60% 764 мм рт. ст. +5°
Источник: Агентство «Москва»

Двоих человек эвакуировали с трассы в Ленинском районе. На дорогах к Топольному и Межгорному из-за перемётов машины толкают на асфальт вручную. В Джанкое местами не дают проехать ледяные завалы. Трассу Белогорск — Феодосия расчищают, но ветер наметает сугробы обратно. Между сёлами Мазанка и Опушки под Симферополем проехать невозможно.

За сутки в некоторых районах выпало 70% месячной нормы осадков. Коммунальщики пока не совсем справляются со снегом. Крымчане жалуются, что техники мало, убирают не всё.