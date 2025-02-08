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Густой туман украл у петербуржцев солнце

Субботнее утро в Северной столице было серым и мрачным. Город накрыл плотный туман. Причем он перемещался из одного района в другой, через парки, скверы и улицы. Он полз медленно, поглощая дома друг за другом, закрывая яркое голубое небо и солнце.

Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 86% 765 мм рт. ст. +5°
23

Сотрудники редакции «МК в Питере» сфотографировали туман в разных частях города. Предлагаем нашим читателям полюбоваться на это явление природы, которое способно вызвать сразу два противоположных чувства — восторг и тревогу.