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Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Москве 9 февраля

Переменная облачность, преимущественно без осадков — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 9 февраля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от −3 до −1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до −8.

В Московской области днем синоптики обещают от −6 до −1 градуса, а ночью температура может упасть до −11.

Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2−7 м/с.

Атмосферное давление составит 767−770 мм ртутного столба.

Ранее, 7 февраля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями» заявил, что сообщения в СМИ о том, что в ближайшие 30 лет россияне столкнутся с зимами без снега, являются попыткой привлечь внимание — изменения климата будут не такими существенными.

До этого, 6 февраля, заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в Москве из-за ожидающегося похолодания скорректировали работу системы отопления.