Ржавчина на деревьях: спасаем сад от рыжего врага

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Что такое ржавчина на деревьях и растениях? Это заболевание, которое проявляется в виде пятнышек, подушечек, наростов бурого цвета на листве или побегах. Оно не щадит ни плодовые, ни декоративно-лиственные, ни злаковые, ни цветущие, ни овощные культуры. Большинство пораженных съедобных и декоративных растений имеют следующий окрас: ржаво-желтые, оранжевые и коричневые, но некоторые виды ржавчины выглядят пурпурно-коричневыми или даже черными. Пораженные участки листьев становятся желтыми и коричневыми по мере распространения инфекции. Искаженные листья засыхают и опадают с растений. Ржавчина способна погубить весь урожай.
Избавляемся от рыжего врага
- При выборе рассады, останавливайте свой выбор на устойчивых к ржавчине сортах.
- Проведите весеннюю обработку сада фунгицидами.
- Уничтожайте растительные остатки.
- Обрежьте в саду пораженные ветви и листья.
- Обрабатывайте деревья препаратами, содержащими медь: «Хом», «Абига-Пик», «Бордосская смесь».
- Рассаживайте разнохозяйные растения.
- Держите на расстоянии не менее 20 метров можжевельники и груши, лиственницы и березы.
- Сжигайте опавшую листву.
- Повторите обработку через 10−14 дней.