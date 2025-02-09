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Ржавчина на деревьях: спасаем сад от рыжего врага

Профилактика от ржавчины в огороде.

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Источник: iAnimal

Что такое ржавчина на деревьях и растениях? Это заболевание, которое проявляется в виде пятнышек, подушечек, наростов бурого цвета на листве или побегах. Оно не щадит ни плодовые, ни декоративно-лиственные, ни злаковые, ни цветущие, ни овощные культуры. Большинство пораженных съедобных и декоративных растений имеют следующий окрас: ржаво-желтые, оранжевые и коричневые, но некоторые виды ржавчины выглядят пурпурно-коричневыми или даже черными. Пораженные участки листьев становятся желтыми и коричневыми по мере распространения инфекции. Искаженные листья засыхают и опадают с растений. Ржавчина способна погубить весь урожай.

Избавляемся от рыжего врага

  • При выборе рассады, останавливайте свой выбор на устойчивых к ржавчине сортах.
  • Проведите весеннюю обработку сада фунгицидами.
  • Уничтожайте растительные остатки.
  • Обрежьте в саду пораженные ветви и листья.
  • Обрабатывайте деревья препаратами, содержащими медь: «Хом», «Абига-Пик», «Бордосская смесь».
  • Рассаживайте разнохозяйные растения.
  • Держите на расстоянии не менее 20 метров можжевельники и груши, лиственницы и березы.
  • Сжигайте опавшую листву.
  • Повторите обработку через 10−14 дней.