Ржавчина на деревьях: спасаем сад от рыжего врага

Что такое ржавчина на деревьях и растениях? Это заболевание, которое проявляется в виде пятнышек, подушечек, наростов бурого цвета на листве или побегах. Оно не щадит ни плодовые, ни декоративно-лиственные, ни злаковые, ни цветущие, ни овощные культуры. Большинство пораженных съедобных и декоративных растений имеют следующий окрас: ржаво-желтые, оранжевые и коричневые, но некоторые виды ржавчины выглядят пурпурно-коричневыми или даже черными. Пораженные участки листьев становятся желтыми и коричневыми по мере распространения инфекции. Искаженные листья засыхают и опадают с растений. Ржавчина способна погубить весь урожай.