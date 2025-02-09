Агроном рассказала, что делать дачнику в феврале

Агроном также считает, что лучшее место для взятия земли для грунта — смесь злаковых и бобовых. Сам грунт нужно размешать в отношении один к одному с перегноем или огородной землей. Для пользы можно добавить туда рыхлого торфа. Почву лучше всего хранить в холодном месте — на балконе или на улице.