Агроном рассказала, что делать дачнику в феврале

В феврале садоводам необходимо выполнить некоторые работы на даче, чтобы заранее подготовиться к сезону. Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина дала дачникам рекомендации, когда сеять рассаду, какую подкормку выбрать и как вырастить тюльпаны дома. Подробности — в материале nsk.aif.ru.
Провести ревизию семян
Садоводы закупаются семенами ежесезонно. Скоро у них начнется посевная, поэтому уже сейчас нужно провести ревизию и выбросить старые семена, которые утратили полевую всхожесть. Многие также производят семена самостоятельно, к примеру, из сортовых томатов, кабачков, тыквы. Такие семена нужно протравить, советует агроном. Причем сделать это можно и в домашних условиях с помощью однопроцентного раствора марганцовки.
Помимо этого, семена томатов, перцев и баклажанов надо завязывать в марлевые кулечки и опускать на 30 минут в марганцовокислый калий. По словам кандидата сельскохозяйственный наук Людмилы Шубиной, это нужно для уничтожения инфекций на семенах.
Какую рассаду обязательно нужно посадить в феврале?
В феврале дачникам нужно посеять рассаду сладких и острых перцев, а также баклажанов. Их рассада должна быть 75-дневной. Если её высадка планируется в теплицу в мае, то назад отсчитывать нужно 75 дней и получается дата посева перцев и баклажанов.
«Томаты же мы сеем в конце марта, для теплиц — в середине марта. В феврале ещё можно посадить цветочные культуры — вербена, анютины глазки, сальвия, эустома. Но, как правило, рассада, посеянная в феврале, страдает от недостатка солнечного света. Поэтому любую рассаду нужно подсвечивать», — указала агроном.
Сроки посева рассады садовой клубники
Крупноплодную садовую землянику размножают рассадой, которую получают вегетативно. Лишь некоторые сорта можно сеять на рассаду в феврале. Делать то нужно поверхностно, не засыпая землей.
Мелкоплодную садовую землянику (Руяна Альпийская, Барон Солемахер) нужно сеять именно в феврале. При этом посевы нужно накрыть пленкой, чтобы не усохла почва. Всходы обязательно нужно досвечивать.
«Она, как и крупноплодная садовая земляника, любит слегка кислые почвы и хорошо дается на торфяных субстратах. Но, когда всходы появятся и дадут первый листочек, можно подкармливать кальциевой селитрой», — порекомендовала Людмила Шубина.
Как выбрать и подготовить грунт для рассады?
Грунт для рассады должен иметь хорошие водно-физические свойства. К примеру, важно, чтобы вода хорошо проникала в почву и одновременно хорошо удерживалась. Поэтому рассадные грунты готовят из разных частей: перепревшие опилки, торф, дерновая земля, перегной.
«Опытные огородники почву готовят с осени самостоятельно. Берут дерновую землю с поляночек, торф можно закупить в магазине, а перегной берут из компоста. Перегной из-под свиней нежелательно использовать для рассады. Он кислый, не очень хорош для выращивания. Перегной должен быть без запаха аммиака», — объяснила агроном.
У бахчевых культур и огурцов очень нежная корневая система, любит много воздуха вокруг себя. Поэтому грунт лучше подбирать именно рыхлый, желательно из перепревших опилок.
Томаты, перцы и баклажаны — менее требовательны к почве, иногда вырастают на простой земле без всяких добавлений. Однако нужно иметь в виду, что грунт с содержанием только торфа обязательно нужно раскислять доломитовой мукой (на ведро торфа — 2−3 стакана муки).
«Всходы получить на торфе легко, но посеянное будет очень плохо расти. Имейте в виду, что под рукой всегда нужно иметь кальциевую селитру. Один-два раза полива спасет вашу рассаду, она начнет хорошо развивать корневую систему», — дала совет специалист.
Агроном также считает, что лучшее место для взятия земли для грунта — смесь злаковых и бобовых. Сам грунт нужно размешать в отношении один к одному с перегноем или огородной землей. Для пользы можно добавить туда рыхлого торфа. Почву лучше всего хранить в холодном месте — на балконе или на улице.
В феврале её лучше занести в дом, чтобы она растаяла, а потом снова вернуть в холод. Размораживание и оттаивание земли помогает ей в структуризации. Это же позволяет «взбодрить» почву и сделать ее питательные для культур вещества более доступными.
Обрезка деревьев в феврале
Февраль в Сибири — ещё достаточно холодный месяц, поэтому деревья в это время лучше не трогать, особенно не обрезать.
«Обрезка плодовых деревьев и кустарников в Сибири должна производиться осенью. Но если не успели тогда, то рано весной, в конце марта — начале апреля. К этому времени уже сойдет снег, можно резать и старовозрастные ягодники — жимолость, смородину и крыжовник», — уточнила собеседница.
Как вырастить тюльпаны дома
Агроном отмечает, что тюльпаны — культура, которая зацветает весной. Если хочется получить цветение тюльпана на грядке, то сажать их нужно в августе-сентябре. Иногда сажают в октябре, под зиму, тогда тюльпаны зимуют и в середине мая появляются цветы.
«Тюльпаны очень хорошо поддаются выгонке. Выгонка — это получение цветения до сезонного срока. Выгонять можно в ящиках, горшках. Это коммерческая культура, на которой зарабатывают деньги. Можно самому купить несколько луковиц и выгнать для своих близких», — рассказала агроном.
Специалист также уточнила, что крупные луковицы сажают в горшок с рыхлой почвой — торф, смесь опилок. Три месяца растение поливают и хранят в холодном помещении. За это время в луковице происходят все физиологические процессы, которые к 8 марта дадут цветок.
«Выгонка цветка начинается в январе, горшок достают из холодного помещения и начинают активно поливать. И в течение 30−35 дней должен зацвести тюльпан», — уточнила Людмила Шубина.
Когда сеять петунью и какие сорта выбрать
Петунью дачники сажают в конце января — середине февраля, вплоть до середины марта. Но сроки зависят от того, какой вид петуньи нужно посадить: ампельные и каскадные сорта. Сам посев, отмечает агроном, происходит очень просто.
«Обычно необходима рыхлая почва желательно с субстратом торфяным, чтобы дольше она держала влагу. Петунья сеется поверхностно на увлажненную почву и закрывается полиэтиленовой пленкой на 5−6 дней и необходимо досвечивать ее. В течение этого времени она начинает всходить. Семена очень мелкие, поэтому нельзя засыпать почвой», — рассказала агроном.
Также важно помнить, что петунья любит подкормку, которую ей может дать только хорошая качественная почва. А если грунт состоит только из торфа без питательных веществ, то культуру нужно поливать кальциевой селитрой (чайная ложка без горки на 3 литра воды). Помимо этого, держать рассаду нужно на подоконнике, однако не период всходов это должно быть теплое место.