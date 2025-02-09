Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

В Красноярском крае из-за схода лавины ограничено движение на автодороге

На автодороге Курагино Черемшанка в Красноярском крае из-за схода лавины было ограничено движение. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сейчас в Ричмонде: +2° 5 м/с 100% 755 мм рт. ст. +4°

«Из-за схода снежной массы на 25-м км автодороги Курагино — Черемшанка на дороге установлено ограничение движения», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники МЧС уточнили, что информации о пострадавших нет.

Ранее, 3 февраля, стало известно, что в Челябинске из-за снега частично обрушилась кровля реабилитационного центра для людей без определенного места жительства. Из-под завалов были спасены четыре человека, их передали сотрудникам медицинской службы. Еще 26 человек самостоятельно покинули здание.