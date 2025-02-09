В Красноярском крае из-за схода лавины ограничено движение на автодороге

«Из-за схода снежной массы на 25-м км автодороги Курагино — Черемшанка на дороге установлено ограничение движения», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС уточнили, что информации о пострадавших нет.
Ранее, 3 февраля, стало известно, что в Челябинске из-за снега частично обрушилась кровля реабилитационного центра для людей без определенного места жительства. Из-под завалов были спасены четыре человека, их передали сотрудникам медицинской службы. Еще 26 человек самостоятельно покинули здание.