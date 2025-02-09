В Пуэрто-Рико объявили угрозу цунами после землетрясения на Кайманах

«Мы получили предупреждение о цунами, и нашему директору муниципального управления по чрезвычайным ситуациям было поручено активировать сигнализацию. Ее можно было услышать по всему городу, в некоторых частях Агуады (муниципалитета Пуэрто-Рико — ред.) и других местах… Люди начали подниматься на высокие места, такие как торговый центр Агуадилья и парк Лас-Каскадас», — сказал газете Ролдан.