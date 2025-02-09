В Москве прогнозируют высокое давление до 12 февраля

«Максимальное давление в Москве прогнозировали в субботу, гребень высокого давления, который был обусловлен азиатским антициклоном, сейчас сам оформился в очень мощный, большой по пространству антициклон. Это уже не гребень, а мощнейший антициклон, он определяет погоду на европейской территории России, на Урале, в Западной Сибири, это действительно мощнейшее образование. До среды включительно давление в столице будет очень высоким, даже еще в понедельник будет выше 770 мм ртутного столба, затем постепенно будет понижаться», — сказал он.