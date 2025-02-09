Землетрясение магнитудой 7,5 у Санторини будет ощущаться в Турции с магнитудой 5

В соответствии с их выводами землетрясение магнитудой 7,5, которое может произойти в районе острова Санторини в Эгейском море, будет ощущаться в Турции с магнитудой 5. При этом оно, скорее всего, не приведет к человеческим жертвам или материальному ущербу, если будут приняты соответствующие меры предосторожности. Ученые напомнили, что в прошлом в Эгейском море происходили извержения вулкана у Санторини, а также были землетрясения магнитудой 7,5. Эти процессы провоцировали и цунами.