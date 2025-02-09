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Синоптик спрогнозировал морозы и снегопады в конце февраля

В последние выходные дни февраля температурный режим в Центральной России вернется в климатическое русло. Об этом 9 февраля сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 100% 757 мм рт. ст. +4°
Источник: Известия

По словам синоптика, в последние 10 дней зимы ожидаются осадки около 9−13 мм. Однако ко Дню защитника Отечества в Москве выпадет снег до 5−10 см.

Отмечается, что в последние выходные зимы температурный фон понизится, а также вернется в свое климатическое русло. Ночью ожидается от −9 до −14 градусов, а днем от −3 до −8 градусов.

Ранее, 7 февраля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями» заявил, что сообщения в СМИ о том, что в ближайшие 30 лет россияне столкнутся с зимами без снега, являются попыткой привлечь внимание — изменения климата будут не такими существенными.