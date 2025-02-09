На Земле пройдут магнитные бури из-за дыры на Солнце

«Край потока быстрого солнечного ветра, формируемого дырой, будет пересечен, скорее всего, уже сегодня во второй половине дня», — указано в данных, опубликованных на сайте.
Отмечается, что в понедельник, 10 февраля, ожидаются слабые магнитные бури. Однако находиться в зоне действия дыры Земля будет всю неделю, корональная дыра будет влиять примерно до 16 февраля.
Также указано, что скорость плазмы вокруг планеты может увеличиться до 600−700 км/с при нынешних показателях в 350−400 км/с.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури класса G1 оцениваются как слабые, при самых мощных магнитных бурях класса G5 начинаются проблемы с электроприборами, ухудшается радиосвязь и самочувствие у метеозависимых людей.
В декабре прошлого года врач-терапевт, врач УЗД «Инвитро — Воронеж» Светлана Куприна рассказала «Известиям», что в периоды магнитных бурь особенно важно избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок. Также нужно поддерживать оптимальный микроклимат в помещении, иметь при себе необходимые медикаменты и своевременно обращаться к врачу при ухудшении самочувствия.