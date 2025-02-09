На Земле пройдут магнитные бури из-за дыры на Солнце

В декабре прошлого года врач-терапевт, врач УЗД «Инвитро — Воронеж» Светлана Куприна рассказала «Известиям», что в периоды магнитных бурь особенно важно избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок. Также нужно поддерживать оптимальный микроклимат в помещении, иметь при себе необходимые медикаменты и своевременно обращаться к врачу при ухудшении самочувствия.