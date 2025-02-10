Синоптики спрогнозировали облачность с прояснениями без осадков в Москве 10 февраля

Ранее, 7 февраля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями» заявил, что сообщения в СМИ о том, что в ближайшие 30 лет россияне столкнутся с зимами без снега, являются попыткой привлечь внимание — изменения климата будут не такими существенными.