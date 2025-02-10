Синоптики спрогнозировали облачность с прояснениями без осадков в Москве 10 февраля

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от −4 до −2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −8.
В Московской области днем синоптики обещают от −7 до −2 градусов, а ночью температура может упасть до −11.
Ожидается слабый ветер.
Атмосферное давление составит 764−766 мм рт. ст.
Ранее, 7 февраля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями» заявил, что сообщения в СМИ о том, что в ближайшие 30 лет россияне столкнутся с зимами без снега, являются попыткой привлечь внимание — изменения климата будут не такими существенными.
До этого, 6 февраля, заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в Москве из-за ожидающегося похолодания скорректировали работу системы отопления.