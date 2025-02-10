2 горсти под капусту — и кочаны размером с арбуз: не мусор, а идеальная подкормка

Не все пищевые отходы выбрасывают садоводы. Кое-что лучше собрать, а потом использовать при посадке капусты для получения здоровых кочанов. Речь идет о яичной скорлупе. Об этом ценнейшем «мусоре» рассказала агроном Ксения Давыдова.
Оказывается, многие опытные огородники сохраняют яичную скорлупу, чтобы использовать ее в качестве удобрения. Перед тем как применять скорлупу для подкормки капусты, они ее тщательно измельчают до состояния порошка. В противном случае она будет долго разлагаться в почве, и растения не смогут извлечь из нее полезные вещества.
По словам эксперта, яичная скорлупа помогает защитить капусту от различных болезней благодаря высокому содержанию микроэлементов. Вдобавок ее можно использовать для отпугивания вредителей. Просто разломайте скорлупу на более крупные кусочки и добавьте в лунку при посадке — острые края сделают свое дело.