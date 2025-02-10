2 горсти под капусту — и кочаны размером с арбуз: не мусор, а идеальная подкормка

Оказывается, многие опытные огородники сохраняют яичную скорлупу, чтобы использовать ее в качестве удобрения. Перед тем как применять скорлупу для подкормки капусты, они ее тщательно измельчают до состояния порошка. В противном случае она будет долго разлагаться в почве, и растения не смогут извлечь из нее полезные вещества.