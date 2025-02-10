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В России зафиксировали зимние природные пожары

В России в зимнее время года стали возникать природные пожары из-за отсутствия снежного покрова. Об этом заявил учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в беседе с РИА Новости.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 52% 765 мм рт. ст. +10°

«Есть очаги нового возникновения пожаров зимой. Это действительно экзотика, связанная с тем, что снега нет», — отметил он.

Непосредственная причина возникновения таких пожаров — костры, которые разводят люди, уточнил Куксин. В частности, недавно из-за человеческого фактора возник торфяной пожар, который удалось потушить, добавил эксперт.

8 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в РФ существуют предпосылки для сложной ситуации с лесными пожарами. По его словам, весной возможна высокая вероятность лесных пожаров из-за крайне малого количества снега в Европейской части РФ.

До этого начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что погода пока не готовит москвичам сюрпризов. Февраль продолжает быть теплым, несмотря на небольшое похолодание.