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Вильфанд: На севере Урала и в Западной Сибири резко похолодает

Резкое похолодание сразу на 25 градусов прогнозируется на севере Урала. В регионах Западной Сибири к концу текущей недели температура воздуха также понизится, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +4° 4 м/с 60% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: Российская газета

«На севере Урала температура к концу недели будет около нормы. В регионе прогнозируются 32-градусные морозы ночью. Конечно же, там будут и изморозевые отложения, и гололедица, потому что все осадки в виде мокрого снега сразу же замерзнут», — отметил собеседник агентства.

Метеоролог уточнил, что в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, наоборот, потеплело.

До четверга на юге Западной Сибири — от нуля до минус двух градусов. Затем похолодает сразу на 7−8 градусов. В светлое время суток столбики термометров не поднимутся выше отметки −10 градусов.

Вильфанд сообщил, что в Иркутской области синоптическая ситуация меняется. Днем там уже −10…-12 градусов. В среду, 12 февраля, потеплеет до минус пяти градусов, а на самом юго-западе региона — до нулевой отметки.

«И так до конца недели, но все равно лед на Байкале будет замерзать, потому что температура все-таки отрицательная», — объяснил научный руководитель Гидрометцентра.