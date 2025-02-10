Вильфанд: На севере Урала и в Западной Сибири резко похолодает

«На севере Урала температура к концу недели будет около нормы. В регионе прогнозируются 32-градусные морозы ночью. Конечно же, там будут и изморозевые отложения, и гололедица, потому что все осадки в виде мокрого снега сразу же замерзнут», — отметил собеседник агентства.