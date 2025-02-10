Вильфанд: На севере Урала и в Западной Сибири резко похолодает

«На севере Урала температура к концу недели будет около нормы. В регионе прогнозируются 32-градусные морозы ночью. Конечно же, там будут и изморозевые отложения, и гололедица, потому что все осадки в виде мокрого снега сразу же замерзнут», — отметил собеседник агентства.
Метеоролог уточнил, что в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, наоборот, потеплело.
До четверга на юге Западной Сибири — от нуля до минус двух градусов. Затем похолодает сразу на 7−8 градусов. В светлое время суток столбики термометров не поднимутся выше отметки −10 градусов.
Вильфанд сообщил, что в Иркутской области синоптическая ситуация меняется. Днем там уже −10…-12 градусов. В среду, 12 февраля, потеплеет до минус пяти градусов, а на самом юго-западе региона — до нулевой отметки.
«И так до конца недели, но все равно лед на Байкале будет замерзать, потому что температура все-таки отрицательная», — объяснил научный руководитель Гидрометцентра.