В Британию из-за потепления вернулись исчезнувшие 300 000 лет назад змеи

Зоологи установили радиодатчики 21 эскулапову полозу на севере Уэльса и следили за ними в течение двух летних сезонов. Оказалось, что у вида есть «козырь»: змеи не только существуют в дикой природе — они находят теплые убежища в домах и контейнерах для компоста, при этом люди даже не замечают, что у них появился такой сосед. Эскулаповы полозы неприметны — они прячутся по углам на чердаках, избегают контакта с человеком. В домах они ищут еду и откладывают яйца.