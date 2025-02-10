В Британию из-за потепления вернулись исчезнувшие 300 000 лет назад змеи

В Британию из-за глобального потепления вернулись экскулаповы змеи (эскулапов полоз, Zamenis longissimus). О проведенном в этой связи исследовании рассказали в статье для The Conversation зоологи Том Мейджор из Борнмутского университета и Вольфганг Вюстер из Университета в Бангоре.
Экскулаповы змеи не ядовиты, в основном питаются грызунами. Их ареал распространяется по центральной и южной Европе, достигая Ла-Манша во Франции.
С территории Британии вид исчез 300 тыс. лет назад во времена предыдущего ледникового периода. Случайное внедрение таких змей зафиксировали в городе Колуин-Бей (север Уэльса) и в районе судоходного канала Риджентс-канал (Лондон).
Зоологи установили радиодатчики 21 эскулапову полозу на севере Уэльса и следили за ними в течение двух летних сезонов. Оказалось, что у вида есть «козырь»: змеи не только существуют в дикой природе — они находят теплые убежища в домах и контейнерах для компоста, при этом люди даже не замечают, что у них появился такой сосед. Эскулаповы полозы неприметны — они прячутся по углам на чердаках, избегают контакта с человеком. В домах они ищут еду и откладывают яйца.
Зоологи также выявили, что эскулаповы змеи хорошо сосуществуют с местной фауной и никак не влияют на привычные для данной территории виды.
Мейджор и Вюстер считают, что в сложившихся климатических условиях охрана природы в границах государства — устаревшая практика. Виды мигрируют в поисках более подходящих для них условий, вероятно, человеку придется помогать некоторым из них «переселяться» на новые территории. При этом незаконное внедрение видов может привести к серьезным проблемам из-за высокого биориска.
Судьба эскулаповых змей будет рассматриваться на уровне правительства — если в Великобритании признают вид чужеродным и вызывающим опасения, то вернувшихся рептилий уничтожат. Мейджор и Вюстер называют подобную ситуацию трагической: пока популяция Zamenis longissimus процветает на территории Британии, в родном ареале таких змей становится все меньше.
Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, «никогда еще климат не менялся с такой скоростью, как сейчас. Это главная особенность нынешней ситуации».
В октябре 2024 года 44 ученых-климатолога с мировыми именами заявили о том, что необходимо принять срочные меры, чтобы избежать экологической катастрофы в Северной Европе. Открытое письмо по итогам конференции «Полярный круг» адресовано Совету министров стран Северной Европы. В нем уточняется, что глобальное потепление привело к значимым изменениям течения в Атлантическом океане, что способно вызвать резкие изменения погодных условий и нанести ущерб экосистемам.