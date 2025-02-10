Кофейное дерево: уход за комнатным растением в домашних условиях

Робуста (Coffea canephora) — более крупный и выносливый вид по сравнению с арабикой. Произрастает преимущественно в Центральной и Западной Африке. В естественной среде дерево может достигать 10 м, но обычно его обрезают до 4—6 м для удобства сбора урожая. Листья плотные и широкие. Отличается повышенной устойчивостью к болезням и вредителям. Кофейные зерна содержат больше кофеина, имеют более резкий вкус.