«Водяная чума» и «ложный укроп». Как на даче избавиться от растений-убийц

Вы ухаживаете за своим огородом, сажаете любимые культуры, но однажды замечаете, что на участке появилось необычное растение. Оно быстро разрастается, вытесняя другие посадки, а иногда даже представляет угрозу для здоровья. Речь идет об инвазивных растениях — тех самых «захватчиках», которые незаметно проникают на наши участки. Эти растения пришли из других стран или регионов и начали активно захватывать новые территории.