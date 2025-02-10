«Водяная чума» и «ложный укроп». Как на даче избавиться от растений-убийц

Вы ухаживаете за своим огородом, сажаете любимые культуры, но однажды замечаете, что на участке появилось необычное растение. Оно быстро разрастается, вытесняя другие посадки, а иногда даже представляет угрозу для здоровья. Речь идет об инвазивных растениях — тех самых «захватчиках», которые незаметно проникают на наши участки. Эти растения пришли из других стран или регионов и начали активно захватывать новые территории.
Разобраться, кто они такие, как с ними бороться и почему это важно делать, поможет преподаватель АНО ДПО Московской академии сельского хозяйства, агроном Дмитрий Петров.
Борщевик Сосновского
То самое растение выше больше человеческого роста, с огромными листьями и белыми зонтиками цветов, похожими на укроп, только в разы крупнее. Это борщевик Сосновского. По словам специалиста, это один из самых опасных инвазивных видов в России.
Его сок содержит вещества, которые под воздействием солнечного света вызывают сильные ожоги кожи. Однако это ещё не всё: борщевик быстро захватывает территории, превращая их в «зелёные пустыни», где больше ничего не растёт.
Борщевик Сосновского был культивирован на Кавказе, и распространен по всему СССР как кормовое растение, но быстро вышел из-под контроля. Сегодня он распространён в Северо-Западном регионе, Центральной России, на Урале и в Сибири.
«Не прикасайтесь к нему голыми руками и постарайтесь удалить до того, как он даст семена», — предупреждает агроном.
Амброзия полыннолистная
Невысокое растение с резными листьями и мелкими зелёными цветками. На первый взгляд она кажется безобидной, но на самом деле это один из самых опасных сорняков. Пыльца амброзии представляет собой сильнейший аллерген, который может вызывать поллиноз и даже астму. Кроме того, это растение истощает почву, снижая урожайность культурных растений.
Амброзия особенно распространена на юге России — в Краснодарском крае, Ростовской области и Поволжье.
«Одно растение может дать до 150 тысяч семян, которые сохраняют всхожесть до 40 лет! Поэтому, если вы заметили амброзию на своём участке, действуйте быстро: удаляйте её с корнем до цветения», — делится Дмитрий Петров.
Клён ясенелистный
Дерево с «крылатыми» семенами, которые крутятся при падении, как вертолётики. «Его листья похожи на листья ясеня, но в отличие от последнего, клён ясенелистный ведёт себя как настоящий агрессор», — говорит агроном.
Он быстро растёт, вытесняя местные виды деревьев, такие как берёзы и дубы. Его пыльца также может вызывать аллергию. Это дерево было завезено в Россию как декоративное растение, но быстро стало проблемой для экосистем. Сегодня оно распространено в европейской части страны: Сибири и на Дальнем Востоке.
Золотарник канадский
Многолетнее растение с яркими жёлтыми метёлками цветов. Его часто используют в букетах, но мало кто знает, что это растение может быть опасно. Золотарник быстро захватывает луга и поля, вытесняя местные виды и, как и предыдущие растения, может вызывать аллергию. Распространён золотарник в европейской части России и Сибири. Его семена легко разносятся ветром.
Элодея канадская
Водное растение с длинными стеблями и мелкими листьями. Она образует густые заросли в водоёмах, нарушая их экосистемы. Элодея мешает рыболовству и даже судоходству. Это растение называют «водяной чумой» из-за его способности быстро захватывать водоёмы. Встретить ее можно в пруду или озере на своём участке.
Что делать, если вы обнаружили инвазивные растения
Дмитрий Петров дает несколько советов:
- Не давайте им цвести и размножаться. Скашивайте или выкапывайте растения до образования семян.
- Используйте гербициды с осторожностью. В том случае, если другие методы не помогают.
- Сообщайте в местные экологические организации. Это поможет бороться с проблемой на уровне региона.
- Ни в коем случае не используйте инвазивные виды для озеленения приусадебных участков.
«Эти растения могут появиться на вашем участке в любой момент. Знание — это первый шаг к защите вашего огорода и здоровья», — заключает агроном.