Колебания магнитного поля Земли пока не достигли уровня бури

«Ночью в этой связи наблюдались возмущения, которые, однако, не достигли уровня бури. Впрочем, внутренние перепады параметров солнечного ветра в корональной дыре часто не менее сильно выражены, чем перепады на краях, поэтому “трясти” ещё будет. В частности, слабые возмущения и магнитные бури по прогнозу возможны уже сегодня и завтра», — заявили специалисты из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.
Ранее сообщалось, что 10 февраля на Земле пройдут слабые магнитные бури. Планета будет находиться в зоне действия корональной дыры на Солнце всю неделю, поэтому колебания магнитного поля продлятся вплоть до 16 февраля. Специалисты отмечали, что скорость плазмы вокруг планеты может увеличиться до 600−700 км/с при нынешних показателях в 350−400 км/с.