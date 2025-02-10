Колебания магнитного поля Земли пока не достигли уровня бури

«Ночью в этой связи наблюдались возмущения, которые, однако, не достигли уровня бури. Впрочем, внутренние перепады параметров солнечного ветра в корональной дыре часто не менее сильно выражены, чем перепады на краях, поэтому “трясти” ещё будет. В частности, слабые возмущения и магнитные бури по прогнозу возможны уже сегодня и завтра», — заявили специалисты из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.