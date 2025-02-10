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Колорадский жук вернется. Агроном Воробьёв дал прогноз на 2025 год

Многие дачники Московской области заметили, что в 2024 году на участках было мало колорадского жука. Но прогноз на текущий дачный сезон не такой радужный.

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Источник: dom.mail.ru

Куда же пропал популярный вредитель, который традиционно портит картофель, ответил биолог, агроном Михаил Воробьёв.

Перестали сажать картофель

По его словам, это произошло из-за того, что многие москвичи в 2000-е годы просто перестали сажать картофель.

«У меня дача в Подмосковье, там вообще нет колорадского жука, мы просто забыли о нём. Это произошло благодаря “жирным” нулевым. В начале 2000-х многие дачники начали разравнивать свои огороды, устраивать там газоны, альпийские горки, клумбы. Колорадскому жуку стало нечего есть. Причём ему достаточно и одного сезона без картофеля, чтобы он умер от голода, — отмечает специалист. — Потом, когда огородники спохватились, что им всё-таки надо сажать картошку, выяснилось, что колорадского жука уже нет, и он так и не возрождается. Я у себя на даче не встречал его последние 25 лет. При этом он, конечно, остаётся в тех местах, где картофель продолжают выращивать, но его там значительно меньше, чем четверть века назад».

Сами дачники и виноваты

А вот председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России» и Московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов считает, что колорадского жука стало меньше не только из-за того, что дачники стали меньше сажать на картофель, но и из-за грибов, бактерий, вирусов, паразитов, которые способствовали его гибели.

«Это вредитель, который раньше не имел врагов в нашей стране, поэтому размножался. Но, чем дольше колорадский жук живёт на новой территории, тем больше шансов, что эти враги у него появятся. Это не какие-то птицы, как некоторые думают, а это грибы, бактерии, вирусы, паразиты. Эта тема не до конца нечётко исследована. Но, как мы понимаем, природа самостоятельно неплохо регулирует такие вещи, как борьба с вредителями», — отметил Туманов.

Туманов называет садоводов-любителей главными распространителями колорадского жука. Речь идет об огородниках, кто не делает профилактику: участок становится резерватом, то есть от него вредители распространяются на соседние участки. Агрономы признают, что один из главных источников вредителей и болезней сейчас это СНТ — для них это проблема.

Как бороться с жуком

Надо помнить, что основной ущерб наносит не сам колорадский жук, а его личинки. Суть профилактических мер по борьбе с колорадским жуком — не дать отложить ему яйца и предупредить их распространение. Для этого можно собирать их с листьев: они ярко-оранжевого цвета и сразу заметны даже тем, кто никогда не имел с ними дела.

А если личинок колорадского жука большое количество, то применяют пестициды. Причём бороться надо дружно всем владельцам участков, находящихся в одном садовом товариществе.

А что будет этим летом

Прогноз по количеству колорадских жуков на 2025 год сделал Воробьёв.

«Что касается прогнозов на предстоящее лето, к сожалению, они не особо утешительные, потому что в этом году тёплая зима. Обычно в холодное время года часть насекомых неизбежно погибает от низких температур. Кто-то из них неудачно спрятался, замёрз и не проснулся. В данном случае, даже если кто-то не очень удачно устроился, то зима тёплая, и, скорее всего, практически все и полезные, и вредные насекомые выживут».