Колорадский жук вернется. Агроном Воробьёв дал прогноз на 2025 год

«У меня дача в Подмосковье, там вообще нет колорадского жука, мы просто забыли о нём. Это произошло благодаря “жирным” нулевым. В начале 2000-х многие дачники начали разравнивать свои огороды, устраивать там газоны, альпийские горки, клумбы. Колорадскому жуку стало нечего есть. Причём ему достаточно и одного сезона без картофеля, чтобы он умер от голода, — отмечает специалист. — Потом, когда огородники спохватились, что им всё-таки надо сажать картошку, выяснилось, что колорадского жука уже нет, и он так и не возрождается. Я у себя на даче не встречал его последние 25 лет. При этом он, конечно, остаётся в тех местах, где картофель продолжают выращивать, но его там значительно меньше, чем четверть века назад».