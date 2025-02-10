Колорадский жук вернется. Агроном Воробьёв дал прогноз на 2025 год

Куда же пропал популярный вредитель, который традиционно портит картофель, ответил биолог, агроном Михаил Воробьёв.
Перестали сажать картофель
По его словам, это произошло из-за того, что многие москвичи в 2000-е годы просто перестали сажать картофель.
«У меня дача в Подмосковье, там вообще нет колорадского жука, мы просто забыли о нём. Это произошло благодаря “жирным” нулевым. В начале 2000-х многие дачники начали разравнивать свои огороды, устраивать там газоны, альпийские горки, клумбы. Колорадскому жуку стало нечего есть. Причём ему достаточно и одного сезона без картофеля, чтобы он умер от голода, — отмечает специалист. — Потом, когда огородники спохватились, что им всё-таки надо сажать картошку, выяснилось, что колорадского жука уже нет, и он так и не возрождается. Я у себя на даче не встречал его последние 25 лет. При этом он, конечно, остаётся в тех местах, где картофель продолжают выращивать, но его там значительно меньше, чем четверть века назад».
Сами дачники и виноваты
А вот председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России» и Московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов считает, что колорадского жука стало меньше не только из-за того, что дачники стали меньше сажать на картофель, но и из-за грибов, бактерий, вирусов, паразитов, которые способствовали его гибели.
«Это вредитель, который раньше не имел врагов в нашей стране, поэтому размножался. Но, чем дольше колорадский жук живёт на новой территории, тем больше шансов, что эти враги у него появятся. Это не какие-то птицы, как некоторые думают, а это грибы, бактерии, вирусы, паразиты. Эта тема не до конца нечётко исследована. Но, как мы понимаем, природа самостоятельно неплохо регулирует такие вещи, как борьба с вредителями», — отметил Туманов.
Туманов называет садоводов-любителей главными распространителями колорадского жука. Речь идет об огородниках, кто не делает профилактику: участок становится резерватом, то есть от него вредители распространяются на соседние участки. Агрономы признают, что один из главных источников вредителей и болезней сейчас это СНТ — для них это проблема.
Как бороться с жуком
Надо помнить, что основной ущерб наносит не сам колорадский жук, а его личинки. Суть профилактических мер по борьбе с колорадским жуком — не дать отложить ему яйца и предупредить их распространение. Для этого можно собирать их с листьев: они ярко-оранжевого цвета и сразу заметны даже тем, кто никогда не имел с ними дела.
А если личинок колорадского жука большое количество, то применяют пестициды. Причём бороться надо дружно всем владельцам участков, находящихся в одном садовом товариществе.
А что будет этим летом
Прогноз по количеству колорадских жуков на 2025 год сделал Воробьёв.
«Что касается прогнозов на предстоящее лето, к сожалению, они не особо утешительные, потому что в этом году тёплая зима. Обычно в холодное время года часть насекомых неизбежно погибает от низких температур. Кто-то из них неудачно спрятался, замёрз и не проснулся. В данном случае, даже если кто-то не очень удачно устроился, то зима тёплая, и, скорее всего, практически все и полезные, и вредные насекомые выживут».