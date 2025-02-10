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Народные приметы на 11 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Народ на Руси во многом полагался на приметы, которые передавались от отцов к детям. Так большинство поверий дошло до сегодняшнего дня. Итак, какие приметы и суеверия существуют на 11 февраля.

Екатерина Нагель
Автор Погода Mail
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Источник: Unsplash.com

Народный календарь именует этот день как Лаврентьев. На Руси люди ожидали от 11 февраля неблагополучных событий из-за особой активности ведьм.

Приметы погоды 11 февраля

Начнем экскурс в обычаи Руси с народных примет на 11 февраля в 2025 году о погоде.

  • Красная Луна знаменовала собой приближение порывистого ветра.
  • Если из леса раздавались шумы, значит, вскоре стоило ожидать оттепель.
  • Студеный день обещал знойный август.

Что можно делать 11 февраля

Традиционным действием в этот день считалось приготовление кулебяки. Полагалось, что такое лакомство приносило счастье тому, кто им насытится.

Кроме того, люди на Руси 11 февраля обрызгивали углы жилья и домашних животных святой водой. Обязательным было и сделать по три глотка самому.

Что запрещено делать 11 февраля

В этот день не рекомендовалось бросать жилье без присмотра, чтобы ведьмы не накуролесили там. Не советовали бранить собственное отражение в зеркале, чтобы не притянуть сказанное в реальность. Не поощрялись прогулки по занесенным снегом полям, чтобы не призвать в жизнь 40 бед.

Также не разрешалось ничего поднимать около входа в дом и садиться на подушку. Считалось, что нарушение последней рекомендации повлечет за собой головную боль, бессонницу или ночные кошмары. Под запретом оказывалось и битье вареных яиц друг об друга, потому что желания из-за этого могли не осуществиться.

Кроме того, рекомендовалось не пренебрегать ношением нательного креста, чтобы не оказаться уязвимым перед нечистью. При этом незамужним девушкам не советовали занимать место главы семьи — в противном случае поход под венец мог отложиться на длительное время.