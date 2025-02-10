Народные приметы на 11 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день не рекомендовалось бросать жилье без присмотра, чтобы ведьмы не накуролесили там. Не советовали бранить собственное отражение в зеркале, чтобы не притянуть сказанное в реальность. Не поощрялись прогулки по занесенным снегом полям, чтобы не призвать в жизнь 40 бед.