Когда сажать редьку в 2025 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Что важно знать о выращивании редьки
Редька посевная (Raphanus sativus) — популярный овощ, широко культивируемый в нашей стране. Родом редька из Азии, но первые упоминания о ней встречаются в Египте. Здесь ее выращивали ранее 2000 года до н. э. Наряду с чесноком и луком, редька была одним из главных продуктов в рационе рабов, строящих пирамиды. В России этот корнеплод появился в XIV веке и довольно быстро прижился. Отношение к культуре у народа было противоречивое, но несмотря на неоднозначные вкусовые особенности ее активно выращивали. Доказательством служат многочисленные русские пословицы и поговорки, в которых упоминается корнеплод: «Хрен редьки не слаще», «Надоесть хуже горькой редьки», «Кто ест хрен да редьку, тот хворает редко». Очевидно, что секрет популярности этого овоща кроется в последней пословице: редька крайне полезна, причем каждый ее вид полезен по-своему. Некоторые виды этого витаминного корнеплода даже используются в народной медицине.
|Сроки посева летней редьки
|С третьей декады апреля до конца мая
|Сроки посева зимней редьки
|С третьей декады июня до середины июля
|Глубина посева летней редьки
|2—3 см
|Глубина посева зимней редьки
|1,5—2 см
|Расстояние между семенами летней редьки
|8 см
|Расстояние между семенами зимней редьки
|10 см
|Расстояние между рядами
|20—30 см
|Почвы для культуры
|Плодородные суглинистые, влажные и богатые перегноем
Схемы и способы посева редьки могут быть разными. Можно сеять семена в борозды 2—2,5 × 30 см или квадратами 20 × 20 см. Если посев производится в лунки, в каждую рекомендуется класть по три штуки, чтобы гарантированно получить всходы. Лишние ростки потом удаляют, оставляя самый крепкий и здоровый.
Виды редьки
Редька (Raphanus) относится к семейству крестоцветных. Различают восемь видов редьки: черную, белую, зеленую, китайскую, посевную, масличную, приморскую, дикую (полевую). На наших полях и огородах возделывают преимущественно посевную редьку, к которой относится также редис. Наиболее популярный вид в России — редька обыкновенная, которая может быть округлой или продолговатой, черной, серой, красной, белой, зеленой
Черная редька
Редька черная (Raphanus sativus var. Niger) представляет группу сортов посевной редьки. У нее темная кожура — черная или коричневая, а мякоть всегда белая.
Различают два сортотипа черной редьки:
Круглая. Масса корнеплодов — 150—500 г. Толщина кожицы — 3—6 мм. Период вегетации составляет 90—100 дней. Листья широколировидной формы, собраны в плотную полустоячую розетку. Хранится 200 дней и более. Самые популярные сорта — «Зимняя круглая черная», «Сквирская черная», «Эрфуртская черная зимняя».
Длинная. Корнеплоды имеют цилиндрическую форму и вес 200—600 г. Толщина кожицы — 2—4 мм. Вегетационный период — 80—100 дней. Листья широкие, они собраны в полураскидиствую розетку и составляют примерно половину общей массы растения. Популярные сорта — Langer Schwarzer немецкой и Long Black Spanish голландской селекции.
Черная редька относится к зимнему типу — ее сажают летом (в июне или июле), а убирают осенью. Корнеплоды благополучно хранятся в подвалах и погребах до самой весны и даже дольше.
В корнеплодах черной редьки много полезных веществ, в том числе она содержит аминокислоты, эфирные масла, тиамин, аскорбиновую и никотиновую кислоту, антиоксидантные ферменты и др. Черную редьку используют для приготовления разнообразных салатов, ее также широко применяют в народной медицине — корнеплод стимулирует желчеобразование, помогает при диарее, кашле, простуде, бронхите, желчнокаменной болезни.
Белая редька
Культура представлена однолетними (летняя и ранняя редька) и двухлетними (зимняя редька) сортами. Белые корнеплоды имеют остро-горьковатый вкус разных оттенков, форма зависит от сорта и может быть круглой, конической, цилиндрической. В составе белой редьки много витаминов, минералов, эфирных масел, фитонцидов. Ее широко применяют в кулинарии и особенно рекомендуют в периоды эпидемий вирусных заболеваний. Самые популярные сорта белой редьки — «Летняя круглая белая», «Зимняя круглая белая», «Дайкон», «Московский богатырь», «Миноваси», «Майская».
Зеленая редька
Считается, что родом зеленая редька из Узбекистана. От черной и белой она отличается более мягким вкусом, приятным и нежным. Корнеплоды у нее округлые или слегка продолговатые, а зеленоватая кожица очень тонкая. Мякоть белая или бледно-зеленая. Зеленую редьку широко используют в кулинарии, из нее делают салаты, ее добавляют в гарниры. По полезности она не уступает черной, содержит много витаминов группы B, рекомендуется при заболеваниях желчного пузыря, ее употребление также благотворно отражается на зрении, повышает стрессоустойчивость, улучшает состояние сосудов. Популярные сорта культуры — «Зеленая богиня», «Южанка», «Северянка», «Трояндова», «Октябрьская-1», «Маргеланская».
Редька масличная
Эта редька не образует корнеплодов и используется аграриями как сидерат, корм для животных, еще она служит отличным медоносом. Эта однолетняя кормовая и медоносная культура хорошо переносит затенение и холод. В высоту растение достигает 1,5 м. Плод редьки масличной — стручок длиной 6—8 см.
Когда сажать редьку в зависимости от региона
Редька, по сравнению со многими другими овощами, хорошо переносит холод, но для роста и развития корнеплода ей необходимо тепло. Оптимальная температура для активного формирования — +18…+20 °C. Когда почва прогреется до этого уровня, можно сеять редьку. То есть в каждом регионе свои сроки посева, привязанные к климатическим условиям и зависящие от благоприятной погодной ситуации.
Сроки весеннего посева в разных регионах:
Юг России. В Краснодарском крае, на Северном Кавказе и в Крыму редьку сеют раньше всех — в середине марта.
Центральная Россия. В Поволжье, Подмосковье и во всей средней полосе посев редьки производят с середины апреля до конца мая.
Северо-Западный регион. В Ленинградской области не рекомендуется сеять редьку ранее середины мая.
Сибирь. Лучший вариант посева — конец апреля — середина мая.
Урал и северные регионы России. Здесь редьку не рекомендуется сеять раньше начала июня.
Если посеять редьку раньше срока, то ей придется расти в экстремальных условиях, при этом она, возможно, будет расти и даже цвести, но не образует корнеплодов. Если посев редьки производится в начале — середине весны, лучше выбирать ранние сорта, так как они более устойчивы к холодам и температурным перепадам. В конце весны рекомендуется выбирать среднеспелые сорта.
Зимнюю редьку сеют летом:
Юг России — с начала до середины июля;
Центральная Россия — с конца июня до середины июля;
В Сибири и на Северо-Западе — в начале июня;
Урал и северные регионы России — в начале июля.
Когда сажать редьку в открытый грунт в зависимости от сезона
Высадку редьки можно производить в разное время. Выбор сезона зависит от вида выращиваемой редьки.
Осенью
В осенний период сеют редьку только в южных регионах, где лето длинное, а осень теплая. Если произвести посев редьки в сентябре, то она вполне успеет сформировать корнеплоды до наступления морозов, так как период вегетации этой культуры составляет 60—65 дней. Под зиму также можно высаживать масличную редьку — как сидерат, улучшающий качество почвы.
Весной под зиму
Редька довольно холодостойкая культура и способна выдерживать возвратные заморозки до −3 °C. Но оптимальная температура для произрастания редьки — +18…+20 °C. При более холодной погоде растения могут зацвести, не успев сформировать корни. Именно поэтому спешить с посевом редьки в грунт нельзя. Весной нужно ориентироваться не только на принятые сроки посадки, но и на сложившуюся погодную ситуацию.
Лучшие условия для посева редьки весной:
снег сошел, земля успела прогреться до +4…+6 °C, но еще насыщена влагой;
дневная температура воздуха установилась на уровне +10…+12 °C, ночная — +2…+5 °C.
Ранние сорта редьки лучше переносят холод, поэтому их начинают сеять на две или три недели раньше, чем среднеспелые.
Летом
В июле, когда день начинает идти на убыль, сеют зимнюю редьку. Для каждого региона свои сроки посева, и важно помнить, что раньше установленного времени сеять культуру нельзя. Когда световой день длинный, растения развивают свои цветоносы, а не корнеплоды, в таком случае урожая не будет. Если же запоздать с посевами, то редька просто не успеет созреть.
Таблица благоприятных дней для посадки редьки по лунному календарю
Редьку рекомендуется сеять на убывающую Луну — в эти дни лучше развивается корневая система растений. Оптимальными знаками зодиака для посадки редьки при убывающей Луне считаются Рак, Телец, Скорпион, Рыбы и Козерог.
|Месяц
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Март
|17, 22, 23, 24, 26, 27, 28
|29
|Апрель
|14, 15, 16, 18,19, 20, 23, 24, 25
|13
|Май
|13, 15, 16, 17,18, 21, 22, 24, 25, 26
|27
|Июнь
|12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23
|25
|Июль
|11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23
|24
|Август
|10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21
|22, 23
Следовать или нет лунному календарю — зависит от личных убеждений и предпочтений садовода или огородника.
«С научной точки зрения нет достаточных доказательств того, что фазы Луны влияют на рост и развитие растений. Важно помнить, что для успешного выращивания растений необходимо учитывать не только фазы Луны, но и другие факторы, такие как подготовка почвы, выбор семян, правильный полив и уход за растениями», — считает Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России».
Основные правила посадки редьки в открытый грунт
Чтобы получить хороший урожай редьки, важно правильно ее посадить, учитывая все особенности этой культуры, а затем создавать благоприятные условия для ее произрастания.
1. Учитывайте длину светового дня
Планируя посадку редьки, необходимо учитывать условия, в которых ей предстоит расти. Чтобы редька сформировала корнеплоды, соответствующие сортовым особенностям, ей требуется определенное количество света и уровень температур. Получение корнеплодов возможно только при коротком световом дне — менее 12 часов. Оптимальная температура для роста и развития редьки — +15…+18 °C.
При длинном световом дне редька выпускает цветочные стрелки, питательные вещества направляются к цветоносу, и корнеплоды не вырастают до нормальных размеров. При избыточной жаре редька засыхает, ее корнеплоды становятся сухими, деревянистыми, в пищу они не годятся.
2. Подготовьте семена редьки
Чтобы отбраковать невсхожие и мелкие семена, посевной материал надо откалибровать. Для этого используют солевой раствор (50 г поваренной соли разводят в 1 л воды) и решето с отверстиями диаметром 2 мм. Сначала удаляют все всплывшие семена — они невсхожие, потом отбраковывают мелкие экземпляры. Семена, прошедшие калибровку, промывают в проточной воде и погружают на сутки в раствор марганцовки (0,2 г на 1 л воды) для обеззараживания.
3. Подготовьте почву для редьки
Культуре требуется плодородная почва, нейтральная или слабощелочная. Оптимальный уровень pH для редьки — от 6,0 до 7,0. Если земля закисленная, в нее под перекопку вносят гашеную известь — от 200 до 500 г в зависимости от уровня кислотности и структуры грунта.
Почву под посадку готовят заранее. Осенью вносят по 10 кг перегноя на 1 кв. м. Глубина перекопки — 30—35 см. Также в грунт добавляют минеральные удобрения: 30—40 г суперфосфата, 10—15 г мочевины и 15—20 г хлористого калия. Минеральные удобрения можно вносить весной, а вот органику только с осени, так как редька крайне отрицательно реагирует на наличие свежего перегноя в почве.
По словам Николая Хромова, органические удобрения под редьку вносят осенью, чтобы они успели разложиться и стать доступными для растений к моменту посадки. «Процесс занимает определенное время, и если внести органику весной, то она может не успеть разложиться к моменту посадки и не оказать положительного влияния на урожай. Кроме того, осеннее внесение органических удобрений позволяет им лучше смешаться с почвой и обеспечить ее необходимыми питательными веществами на протяжении всего вегетационного периода», — комментирует эксперт.
Нельзя использовать неперепревшую органику — навоз или птичий помет, из-за них корнеплоды вырастают невкусными и уродливыми, с плохой лежкостью.
4. Соблюдайте интервалы
На грядках, подготовленных под посадку редьки, проделывают бороздки глубиной около 2 см, соблюдая между ними интервалы 30—35 см. В борозды кладут семечки — по три штуки с интервалами 8—10 см между гнездами. Посевы присыпают землей, уплотняют ее и поливают. Зимнюю редьку сеют аналогично летней, только участок под посадку готовят не с осени, а весной и интервалы между гнездами делают почти вдвое больше — около 15 см.
Советы по уходу за редькой после посадки
Редька по праву считается одной из самых неприхотливых культур на огороде. Но отсутствие внимания может сыграть с неопытным огородником злую шутку. Любуясь листьями, он может не заметить, что остался без корнеплодов. А в случае с редькой ценность вершков и корешков несопоставима. Чтобы получить на выходе крупные и качественные корнеплоды, важно обеспечить культуру уходом на протяжении всего периода вегетации.
Посевы редьки рекомендуется прикрыть укрывным материалом, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги из почвы и защитить всходы от вредителей — капустной моли, крестоцветных блошек
и т. д.
Как только всходы появятся, укрытие снимают, на этом этапе оно только мешает росту и развитию сеянцев. Желательно сразу же опудрить всходы смесью табака и золы — она предотвращает появление вредителей. В дальнейшем такую процедуру рекомендуется проводить еженедельно.
Редьку нужно вовремя проредить. Обычно проводят два прореживания: после появления двух листьев и повторное через три недели.
После каждого прореживания проводят окучивание — подгребают землю наверх, к основанию листовой розетки. Это активизирует рост корнеплода и улучшает устойчивость редьки.
Редьку рекомендуется подкармливать только минеральными удобрениями, так как любая органика плохо отражается на лежкости и качестве корнеплодов. Первый раз удобрения вносят после формирования трех листьев, второй — через месяц, когда начинают формироваться корнеплоды.
Отзыв эксперта
«Нельзя сказать однозначно, какая редька самая полезная. Каждый вид редьки имеет свои особенности и преимущества. Например, черная редька содержит больше фитонцидов, которые обладают антибактериальным действием. Белая редька (“Маргеланская”) имеет более мягкий вкус и нежную текстуру. Зеленая редька (“Дайкон”) содержит меньше горчичных масел, поэтому она более нежная и не такая острая. При выборе редьки стоит учитывать индивидуальные предпочтения и особенности организма. Если у вас есть какие-либо заболевания или аллергические реакции, рекомендуется проконсультироваться с врачом перед употреблением редьки», — рассказывает Николай Хромов.
Главное о выращивании редьки в открытом грунте
Редька считается одной из самых простых овощных культур для выращивания. Качество и количество корнеплодов зависит во многом именно от того, насколько удачно выбрано время посадки.
1. Время посадки редьки зависит прежде всего от климатических особенностей региона страны. При выборе дня посадки ориентируются на температуру воздуха и почвы.
2. Редька бывает летняя и зимняя, первую сажают весной, вторую летом. Летнюю редьку едят сразу, а зимняя прекрасно хранится до весны и даже дольше.
3. Редька относится к культурам короткого светового дня, для формирования корнеплодов ей нужен свет не более 12 часов в сутки.
4. Если семена редьки предварительно подготовить: откалибровать, обеззаразить и обработать стимулятором роста, можно получить не только максимальную всхожесть, но и здоровые, крепкие растения, способные дать хороший урожай.
5. Редька очень отзывчива к органике, но вносят ее в грунт только в осенний период. Если внести перегной, компост, свежий или полуперепревший навоз весной, корнеплоды будут некачественными.
6. Чтобы корнеплоды имели ровную форму и величину, соответствующую сортовым качествам, необходимо не только соблюдать схему посадки, предусмотренную агротехникой культуры, но также вовремя прореживать и окучивать грядки.
7. Вкус редьки во многом зависит от качества почвы, ее структуры, а также плодородия и кислотности. Подготавливая участок под посадку, важно учесть все три составляющие и внести компоненты, необходимые для коррекции качественных характеристик конкретного грунта.
Эксперт: Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России»