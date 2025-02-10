Когда сажать редьку в 2025 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Редька посевная (Raphanus sativus) — популярный овощ, широко культивируемый в нашей стране. Родом редька из Азии, но первые упоминания о ней встречаются в Египте. Здесь ее выращивали ранее 2000 года до н. э. Наряду с чесноком и луком, редька была одним из главных продуктов в рационе рабов, строящих пирамиды. В России этот корнеплод появился в XIV веке и довольно быстро прижился. Отношение к культуре у народа было противоречивое, но несмотря на неоднозначные вкусовые особенности ее активно выращивали. Доказательством служат многочисленные русские пословицы и поговорки, в которых упоминается корнеплод: «Хрен редьки не слаще», «Надоесть хуже горькой редьки», «Кто ест хрен да редьку, тот хворает редко». Очевидно, что секрет популярности этого овоща кроется в последней пословице: редька крайне полезна, причем каждый ее вид полезен по-своему. Некоторые виды этого витаминного корнеплода даже используются в народной медицине.