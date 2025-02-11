Турция начала готовиться к цунами и землетрясениям

«В результате активности в регионе, которая приняла форму сейсмического шторма, по состоянию на 7 февраля 2025 года число землетрясений магнитудой более 3 баллов достигло 761. Землетрясения усиливаются примерно в 25 км к северо-востоку от острова Санторини, а их глубина колеблется от 5 км до 25 км. Ближайшее к берегам нашей страны землетрясение произошло на расстоянии 140 км», — говорится в сообщении.