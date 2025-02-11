В России спроектировали «умную теплицу» для повышения урожайности в пять раз

«Датчики, встроенные в стены теплицы, отслеживают климатические показатели и корректируют их. Например, при температуре выше 30 включается вентилятор, а при снижении ниже 10 — инфракрасный обогреватель. Полив происходит каждые шесть часов, а ультрафиолетовые лампы включаются, если освещенность падает ниже 100 000 люкс», — объяснила студентка кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ Каролина Каплина.