Синоптики спрогнозировали облачную погоду без осадков в Москве 11 февраля

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от −5 до −3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −8.
В Московской области днем синоптики обещают от −7 до −2 градусов, а ночью температура может упасть до −11.
Ожидается южный ветер со скоростью 2−9 м/с.
Атмосферное давление составит 765−767 мм ртутного столба.
Накануне, 10 февраля, специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала похолодание в Москве и Московской области на этой неделе. По ее словам, к выходным средняя суточная температура воздуха приблизится к климатической норме, а в некоторых местах даже станет ниже нее.
До этого, 9 февраля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к концу февраля температурный режим в Центральной России вернется в климатическое русло. Он добавил, что в последние 10 дней зимы также ожидаются осадки около 9−13 мм.