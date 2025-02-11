Синоптики спрогнозировали облачную погоду без осадков в Москве 11 февраля

Накануне, 10 февраля, специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала похолодание в Москве и Московской области на этой неделе. По ее словам, к выходным средняя суточная температура воздуха приблизится к климатической норме, а в некоторых местах даже станет ниже нее.