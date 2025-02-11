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Синоптики спрогнозировали облачную погоду без осадков в Москве 11 февраля

Облачно с прояснениями, без осадков и до −2 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 11 февраля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 60% 768 мм рт. ст. +6°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от −5 до −3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −8.

В Московской области днем синоптики обещают от −7 до −2 градусов, а ночью температура может упасть до −11.

Ожидается южный ветер со скоростью 2−9 м/с.

Атмосферное давление составит 765−767 мм ртутного столба.

Накануне, 10 февраля, специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала похолодание в Москве и Московской области на этой неделе. По ее словам, к выходным средняя суточная температура воздуха приблизится к климатической норме, а в некоторых местах даже станет ниже нее.

До этого, 9 февраля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к концу февраля температурный режим в Центральной России вернется в климатическое русло. Он добавил, что в последние 10 дней зимы также ожидаются осадки около 9−13 мм.