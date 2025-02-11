5 капель в горшок — и орхидея зацветет пуще прежнего: даже чахлый фаленопсис восстанет

Многие цветоводы очень любят орхидеи за их красоту и элегантность. Однако, чтобы добиться красивого цветения, нужно постараться. Бывает, что фаленопсис почти не цветет и выглядит очень хилым. Это признак нехватки витаминов. Нужно срочно принимать меры. Автор блога «ПРО красивости: DIY и искусство» (18+) рассказал про то, как восполнить дефицит.