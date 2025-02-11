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5 капель в горшок — и орхидея зацветет пуще прежнего: даже чахлый фаленопсис восстанет

Отличная подкормка для орхидеи.

Многие цветоводы очень любят орхидеи за их красоту и элегантность. Однако, чтобы добиться красивого цветения, нужно постараться. Бывает, что фаленопсис почти не цветет и выглядит очень хилым. Это признак нехватки витаминов. Нужно срочно принимать меры. Автор блога «ПРО красивости: DIY и искусство» (18+) рассказал про то, как восполнить дефицит.

Оказывается, орхидеи могут стать хилыми из-за нехватки витамина В6. Дело в том, что в нем содержатся питательные вещества, которые наделят цветок силой, здоровьем и улучшат иммунитет.

Чтобы приготовить подкормку, приобретите в аптеке препарат пиридоксин. Можно использовать как ампулы, так и таблетки. Одну таблетку или ампулу растворите в одном литре воды. После этого поливайте растение таким составом. Также можно опрыскать подкормкой листья.

Применять такой препарат нужно не чаще одного раз в месяц.