В Крыму прогнозируют морозы до конца недели

«На текущей неделе температура воздуха ночью будет 2−7 градусов мороза, в отдельные дни 3−8 градусов мороза. Дневные температуры воздуха составят 2−3 градуса тепла. В пятницу, 14 февраля, днем будет уже 1−6 градусов тепла: день теплый, а ночь по-прежнему холодная, 2−7 градусов мороза. В субботу и воскресенье холодный фронтальный раздел опять коренным образом изменит ситуацию на полуострове. В субботу ждем дождь, снег, мокрый снег. Ночью в воскресенье и утром очень сильный снег, отложения мокрого снега, усиление ветра до штормового значения — 15−20 м/с», — рассказала она.