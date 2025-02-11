Ученые предложили новое средство против инфекций картофеля

«Мы протестировали наночастицы на основе арабиногалактана с добавлением марганца, оксида меди и селена. Все составы были эффективны против черной ножки и кольцевой гнили, но композит с селеном, вероятно, из-за высокой антиоксидантной активности “лунного элемента” показал наилучшие результаты, бактерии с “удовольствием” поедают арабиногалактан, поскольку это полисахарид, и при этом эффективно травятся селеном, который включен в состав такого бионанокомпозита. То есть, препарат работает, как отравленная условная приманка», — рассказал один из авторов работы, профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ Константин Крутовский.