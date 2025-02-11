В Турции начали готовиться к цунами на фоне землетрясений в Эгейском море

Два года назад, 6 февраля 2023 года, на юго-востоке Турции произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Удар стихии тогда унес жизни 53,5 тыс. человек, еще больше 107 тыс. получили травмы различной степени тяжести. Это было самое крупное землетрясение в Турции после катастрофы 1939 года в Эрзинджане.