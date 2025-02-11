Как аномально теплая зима угрожает аграриям новых территорий РФ

— Это специальные площади, где посеяно 24 сорта пшеницы. В течение года мы будем наблюдать за тем, какой сорт лучше приживается, прорастает в зависимости от почвы и наших климатических условий. Эти рекомендации передадим дальше в бизнес. По сути дела, мы становимся для министерства и правительства Запорожской области научной базой, которая не только пишет статьи и защищает кандидатские, но и делает конкретные проекты для внедрения в сельское хозяйство, — рассказал ректор вуза Николай Тойвонен.