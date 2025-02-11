Как аномально теплая зима угрожает аграриям новых территорий РФ

Специалисты Гидрометцентра фиксируют в Донбассе повышение температуры воздуха зимой на протяжении многих лет. Например, в Луганске средний температурный показатель с 1990 года увеличился почти на три градуса по Цельсию, а нынешняя зима побила все исторические максимумы.
— С 7 по 10 января в ЛНР наблюдалась аномально теплая погода, обусловленная влиянием тропической воздушной массы, смещающейся из районов Средиземного моря. Аномалия средней температуры воздуха за сутки составляет от семи до 12 градусов тепла. Максимальная температура днем достигает 8 — 12 градусов выше нуля, — рассказала начальник управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по ЛНР Ирина Баева.
Вслед за этим растет количество опасных природных явлений, таких как почвенная засуха, град, торнадо
Агроном луганского территориального отдела Донецкого филиала Россельхозцентра Татьяна Дзюба рассказала об опасности для аграриев и садоводов:
— Отсутствие снежного покрова, особенно в южных регионах, и резкие температурные перепады могут ослабить иммунитет растений, а дефицит влаги в почве приведет к снижению урожайности. Если морозы слабые, выживает много вредителей, распространяются заболевания растений, такие как мучнистая роса, корневая гниль и снежная плесень. Однако есть и положительные стороны: теплая погода помогает озимым культурам успешно перезимовать и способствует ускоренному началу вегетационного периода, что дает некоторым растениям дополнительное время для роста.
В Запорожской области специалисты министерства сельского хозяйства также фиксируют, что озимые растения на полях уже начали пробуждаться раньше обычного.
«На данный момент у растений начинается вегетативный период. Дальнейшие заморозки нежелательны. Культуры хорошо развиваются, не имеют болезней и вредителей. Однако сейчас аграрии обрабатывают растения для лучшей морозостойкости», — сообщили «РГ» в минсельхозе.
Впрочем, результат будет зависеть от погодных условий весной и летом. Уже сейчас селянам необходимо закладывать в бюджет основные средства на профилактическую обработку растений от заболеваний и на борьбу с насекомыми-вредителями.
— Из-за аномально теплой зимы в России одной из главных опасностей для урожая окажется нашествие саранчи. У нас очагов резервации не обнаружено, но саранча может при неблагоприятном развитии событий в марте-мае прийти из Ростовской области, — заявила агроном Татьяна Дзюба.
В ДНР и ЛНР встречаются в основном два вида саранчи, итальянский прус и азиатская перелетная. По словам агронома, саранча пять лет подряд наносит незначительный ущерб полям Станично-Луганского района, но к встрече с вредителями местные аграрии уже подготовились — закупили пестициды, а агрономы проводят регулярный фитомониторинг полей.
Агрономы уделяют посевам пристальное внимание. И это неудивительно, так как около 82,5 процента территории Запорожской области, или 1,7 миллиона гектаров, занимают сельхозугодья. Поэтому здесь для повышения урожайности и эффективности производства делают ставку на современные технологии. Научной базой для местного сельского хозяйства призван стать Мелитопольский государственный университет.
Совместно с запорожским министерством АПК при учебном заведении организованы демонстрационные поля для изучения приживаемости различных сельскохозяйственных культур.
— Это специальные площади, где посеяно 24 сорта пшеницы. В течение года мы будем наблюдать за тем, какой сорт лучше приживается, прорастает в зависимости от почвы и наших климатических условий. Эти рекомендации передадим дальше в бизнес. По сути дела, мы становимся для министерства и правительства Запорожской области научной базой, которая не только пишет статьи и защищает кандидатские, но и делает конкретные проекты для внедрения в сельское хозяйство, — рассказал ректор вуза Николай Тойвонен.
В сельхозоборот будет введено порядка шести тысяч гектаров пашни. Кроме экспериментальных полей, ученые получили для работы новый зерноуборочный комбайн и четыре трактора. Вся сельхозтехника произведена в Беларуси.
Между тем
Фонд развития территорий внес в реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ) 40 компаний и предприятий Запорожской области. Общий объем запланированных инвестиций — 3,09 миллиарда рублей, в том числе капитальных вложений — 2,6 миллиарда. При реализации проектов будет создано свыше трех тысяч новых рабочих мест, а всего будет задействовано более восьми тысяч работников. Инвестиционные проекты реализуются в целом ряде отраслей экономики Запорожской области: в машиностроении — десять проектов, в оптовой торговле и логистике — восемь, в строительстве (в том числе дорожном) — семь, в переработке отходов — три, в сельском хозяйстве — четыре, в пищевой и добывающей промышленности — по два, в химической, полиграфической и строительной промышленности, в медицинских услугах — по одному проекту.