Световые столбы заметили в небе над Воронежем на фоне морозов

Вертикальные светящиеся полосы в ночном небе можно наблюдать, как правило, именно в холодное время года. «Столбы» образуются за счет отражения света от поверхностей или крошечных кристаллов льда в воздухе.
Это не единственное явление, которым можно было полюбоваться в Воронежской области этой зимой. За счет различных процессов участились в последнее время северные сияния. Когда-то ради того, чтобы увидеть столь яркие переливы в небе надо было ехать в северные регионы, сейчас — разве что дождаться ясной погоды и выбраться подальше от города, где минимум огней.
Кстати, морозы из Воронежской области не собираются уходить как минимум до конца февраля. В столице Черноземья на этой неделе в ночное время температура будет колебаться от −7 до −13 градусов, в дневные часы должно быть теплее — от −4 до −7.