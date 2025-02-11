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Световые столбы заметили в небе над Воронежем на фоне морозов

Световые столбы можно было заметить в небе над региональным центром минувшей ночью. О необычном оптическом явлении, которые напрямую связано с пришедшими в город морозами, рассказали жители микрорайона Придонской в социальных сетях.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 75% 768 мм рт. ст. +3°

Вертикальные светящиеся полосы в ночном небе можно наблюдать, как правило, именно в холодное время года. «Столбы» образуются за счет отражения света от поверхностей или крошечных кристаллов льда в воздухе.

Это не единственное явление, которым можно было полюбоваться в Воронежской области этой зимой. За счет различных процессов участились в последнее время северные сияния. Когда-то ради того, чтобы увидеть столь яркие переливы в небе надо было ехать в северные регионы, сейчас — разве что дождаться ясной погоды и выбраться подальше от города, где минимум огней.

Кстати, морозы из Воронежской области не собираются уходить как минимум до конца февраля. В столице Черноземья на этой неделе в ночное время температура будет колебаться от −7 до −13 градусов, в дневные часы должно быть теплее — от −4 до −7.