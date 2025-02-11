Световые столбы заметили в небе над Воронежем на фоне морозов

Это не единственное явление, которым можно было полюбоваться в Воронежской области этой зимой. За счет различных процессов участились в последнее время северные сияния. Когда-то ради того, чтобы увидеть столь яркие переливы в небе надо было ехать в северные регионы, сейчас — разве что дождаться ясной погоды и выбраться подальше от города, где минимум огней.