Народные приметы на 12 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

12 февраля в народном календаре — Трехсвятие, или Васильев день. Православная церковь в этот день вспоминает сразу троих святых: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Также этот день считался днем семейной святости: считалось, что сегодня животные в лесу начинают искать себе пару, а людям стоит поразмыслить о том, правильно ли они воспитывают детей.
Приметы погоды 3 февраля
По старому стилю этот день был предпоследним днем января, по нему люди судили о февральской погоде. Вот на какие приметы обращали внимание:
- сильный ветер — до следующей зимы непогода будет;
- красная луна — погода будет ветреной;
- гусь или ворона прячет нос под крыло — к холодам;
- снегири чирикают — пойдет снег, но потеплеет;
- иней на деревьях — к теплу;
- зайцы и полевые мыши приходят к жилью — ударят крепкие морозы;
- полевые мыши бегают по снегу — потеплеет;
- волки воют — к заморозкам;
- грачи прилетели — урожай выйдет куцым.
Что можно делать 3 февраля
По традиции в этот день готовили блюда из диких лесных животных: зайцев, кабанов, перепелок и другой дичи. Тушу нужно было наполнить яблоками, грибами или капустой, чтобы и год получился таким же полным на хорошие события. Кроме того в этот день:
- занимались уборкой и избавлялись от ненужных вещей — освобождали место для благополучия и богатства;
- девушки надевали разноцветные ленты — чтобы приворожить суженого;
- домашнюю птицу кормили гречкой, чтобы она была здоровой и хорошо неслась;
- мирились с близкими — считалось, что в этот день разрешить былые обиды будет проще;
- меняли постельное белье — иначе грязное наведет болезни и тяжелые мысли.
Что запрещено делать 3 февраля
Во время уборки было важно не сметать снег с порога — иначе с ним можно вымести из дома счастье. Вот чего еще нельзя делать в этот день:
- отказывать соседям, если просят дать в долг продукты: соль, сахар, яйца, муку, масло — иначе потом самому можно столкнуться с неприятным отказом;
- стричь волосы детям — можно ум состричь;
- подковывать коней (а еще заниматься рукоделием) — конечности охватит хворь;
- стирать — вода унесет здоровье;
- ревновать и злиться — можно заболеть;
- совершать спонтанные покупки — счастья они не принесут;
- возвращать долги — к финансовым неудачам;
- незамужним девушка надевать обновки — иначе в этом году суженый не встретится.