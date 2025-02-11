Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Народные приметы на 12 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

12 февраля: готовим кабанов, встречаем зайцев и не подковываем коней. Больше примет — в материале.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: 3 м/с 86% 768 мм рт. ст. +3°
Источник: Unsplash

12 февраля в народном календаре — Трехсвятие, или Васильев день. Православная церковь в этот день вспоминает сразу троих святых: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Также этот день считался днем семейной святости: считалось, что сегодня животные в лесу начинают искать себе пару, а людям стоит поразмыслить о том, правильно ли они воспитывают детей.

Приметы погоды 3 февраля

По старому стилю этот день был предпоследним днем января, по нему люди судили о февральской погоде. Вот на какие приметы обращали внимание:

  • сильный ветер — до следующей зимы непогода будет;
  • красная луна — погода будет ветреной;
  • гусь или ворона прячет нос под крыло — к холодам;
  • снегири чирикают — пойдет снег, но потеплеет;
  • иней на деревьях — к теплу;
  • зайцы и полевые мыши приходят к жилью — ударят крепкие морозы;
  • полевые мыши бегают по снегу — потеплеет;
  • волки воют — к заморозкам;
  • грачи прилетели — урожай выйдет куцым.

Что можно делать 3 февраля

По традиции в этот день готовили блюда из диких лесных животных: зайцев, кабанов, перепелок и другой дичи. Тушу нужно было наполнить яблоками, грибами или капустой, чтобы и год получился таким же полным на хорошие события. Кроме того в этот день:

  • занимались уборкой и избавлялись от ненужных вещей — освобождали место для благополучия и богатства;
  • девушки надевали разноцветные ленты — чтобы приворожить суженого;
  • домашнюю птицу кормили гречкой, чтобы она была здоровой и хорошо неслась;
  • мирились с близкими — считалось, что в этот день разрешить былые обиды будет проще;
  • меняли постельное белье — иначе грязное наведет болезни и тяжелые мысли.

Что запрещено делать 3 февраля

Во время уборки было важно не сметать снег с порога — иначе с ним можно вымести из дома счастье. Вот чего еще нельзя делать в этот день:

  • отказывать соседям, если просят дать в долг продукты: соль, сахар, яйца, муку, масло — иначе потом самому можно столкнуться с неприятным отказом;
  • стричь волосы детям — можно ум состричь;
  • подковывать коней (а еще заниматься рукоделием) — конечности охватит хворь;
  • стирать — вода унесет здоровье;
  • ревновать и злиться — можно заболеть;
  • совершать спонтанные покупки — счастья они не принесут;
  • возвращать долги — к финансовым неудачам;
  • незамужним девушка надевать обновки — иначе в этом году суженый не встретится.