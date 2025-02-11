Как выращивать рассаду помидоров в домашних условиях

Уже совсем скоро наступит время открывать садовый сезон, а это значит, что пора вплотную заняться рассадой. Уверены, что нашу статью будут читать не только опытные, но и начинающие садоводы и огородники. Поэтому в этой статье вместе с нашим экспертом Николаем Хромовым, кандидатом сельскохозяйственных наук, старшим научным сотрудником ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск) и основателем группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России», рассмотрим, как правильно выращивать рассаду помидоров в домашних условиях. Мы подробно расскажем обо всех этапах: от выбора семян до создания оптимального микроклимата и правильного ухода за всходами. Особое внимание уделим распространенным болезням и вредителям рассады помидоров, а также средствам борьбы с ними.