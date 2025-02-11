Как выращивать рассаду петунии в домашних условиях

Мучнистая роса. Одно из самых распространенных грибковых заболеваний, поражающих надземную часть растений. На листьях и стеблях появляется белый мучнистый налет, сначала в виде отдельных пятен, которые затем сливаются. При сильном поражении листья засыхают. Для борьбы с этим заболеванием необходимо удалить сильно пораженные растения, проредить посадки, существенно снизить полив. Для лечения можно использовать народные средства (настой чеснока, горчичный порошок) или химические препараты.

Черная ножка. Опасное заболевание, поражающее растения на стадии рассады. Нижняя часть стебля чернеет, истончается, ткани размягчаются, и росток падает. Возникает при избыточной влажности и пониженной температуре. Чтобы спасти рассаду, удалите больные растения, прекратите полив, посыпьте почву сухим песком и обработайте специальными препаратами. Для профилактики заболевания грунт перед посадкой необходимо обработать раствором марганцовки.

Белая гниль. Грибковое заболевание, при котором увядают верхушки побегов, на листьях и стеблях появляются мокнущие пятна с белым налетом и черными вкраплениями. Корни покрываются слизистой массой. При первых признаках заболевания нужно обработать растения коллоидной серой или медьсодержащими препаратами.

Серая гниль. Опасное грибковое заболевание, характеризующееся появлением бело-серого пушистого налета на растении, которое может погубить петунию за 2—3 дня. Для борьбы с серой гнилью необходимо немедленно удалить пораженные части растения и обработать здоровые специальными препаратами от грибкового заболевания.

Бурая пятнистость. Проявляется темно-бурыми овальными пятнами с черными точками на листьях, которые постепенно разрастаются. При обнаружении следует удалить пораженные части и обработать растения медьсодержащими препаратами. Для профилактики заболевания важно обеспечить комплексное удобрение грунта.

Тля. Мелкие насекомые, которые питаются соком растения, вызывая скручивание и деформацию листьев, а также замедление роста. Пораженные участки петунии покрываются капельками, похожими на росу. Для борьбы с тлей рекомендуется применять инсектицидные препараты. А при небольшом количестве вредителей можно использовать мыльный раствор, настой чеснока или лука.