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Магнитные бури в феврале 2025 года: как они влияют на человека

Частые головные боли или регулярная слабость — это вовсе не повод винить погоду. Рассказываем, что нужно знать о магнитных бурях в феврале 2025 года.

Екатерина Нагель
Автор Погода Mail
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Источник: Freepik.com/CC0

Виды состояния магнитосферы, расписание ее спокойствий и возмущений, а также мнение эксперта о том, как быть с частыми головными болями и слабостью «на погоду». Погода Mail узнает и сразу же спешит поделиться — что следует помнить о магнитных бурях в феврале 2025 года.

Что такое магнитные бури и какими они бывают

Явление дает о себе знать от нескольких часов до нескольких суток, когда магнитного поля Земли достигают запальчивые потоки солнечного ветра. Каждый раз феномен возвращается с разными масштабами, поэтому метеорологи для прояснения ситуации используют шкалу с индексом Kp, или геомагнитной активности.

  • Kp 0−2 — магнитное поле Земли неизменно.
  • Kp 3−4 — несущественные изменения. Случаются примерно 1700 раз за солнечный цикл.
  • Kp 5−6 — мягкие изменения. Случаются примерно 660 раз за солнечный цикл. Обуславливают появление северных сияний вдалеке от полюсов.
  • Kp 7−8 — веские изменения. Случаются примерно 200 раз за солнечный цикл. Обуславливают появление северных сияний возле экватора.
  • Kp 9 — мощные изменения. Случаются примерно 100 раз за солнечный цикл. Обуславливают появление северных сияний возле Краснодарского края.
  • Kp 10 — чрезвычайно мощные изменения. Случаются примерно четыре раза за солнечный цикл. Обуславливают появление северных сияний в субтропиках.

Расписание магнитных бурь по дням: прогноз на февраль 2025 года

Обычно в нашей стране предрекают появление такого явления эксперты из Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики ее сибирского филиала. Существуют две разновидности прогноза — почти на месяц и на три ближайших даты. Первый позже часто уточняется, а второй обладает высоким уровнем вероятности сбыться.

Для получения более точной информации рекомендуем пользоваться специальными ресурсами.

Источник: Unsplash

Неблагоприятные дни

В продолжении месяца запальчивые потоки солнечного ветра несущественны, но все-таки достигнут магнитного поля Земли 27 февраля.

27 февраля4 — возбужденная магнитосфера
27 февраля4 — возбужденная магнитосфера

Спокойные дни

В большинство дней в оставшиеся числа последнего месяца зимы магнитное поле Земли, предположительно, будет находиться в состоянии покоя. В частности — с 12 по 26 февраля и 28 февраля.

ДатаУровень Kp
12 февраля2 — спокойная магнитосфера
13 февраля3 — спокойная магнитосфера
14 февраля3 — спокойная магнитосфера
15 февраля2 — спокойная магнитосфера
16 февраля2 — спокойная магнитосфера
17 февраля2 — спокойная магнитосфера
18 февраля3 — спокойная магнитосфера
19 февраля2 — спокойная магнитосфера
20 февраля2 — спокойная магнитосфера
21 февраля3 — спокойная магнитосфера
22 февраля2 — спокойная магнитосфера
23 февраля1 — спокойная магнитосфера
24 февраля2 — спокойная магнитосфера
25 февраля3 — спокойная магнитосфера
26 февраля3 — спокойная магнитосфера
28 февраля
2 — спокойная магнитосфера

Мнение врача: как магнитные бури влияют на здоровье метеозависимых людей

«Современная наука отрицает влияние магнитных бурь на организм человека, — говорит невролог московской клиники доказательной медицины “Рассвет”, автор научпопа “Вынос мозга” и блога о медицине Ирина Галеева. — Сильные солнечные вспышки могут навредить только электрическому оборудованию. А еще астронавтам, которые находятся выше атмосферы, которая защищает нас от солнечной радиации».

По словам эксперта, узнавая о приближении магнитных бурь, восприимчивые люди всего-навсего излишне заостряют внимание на микроизменениях в своем организме, и таким образом активизируется тревожность.

При новостях о мощных магнитных бурях у некоторых людей запускается когнитивное искажение, которое называется самосбывающееся пророчество.

Ирина Галеева
Невролог московской клиники доказательной медицины «Рассвет»

Эксперт пояснила, что в таком случае люди прогнозируют ужасное самочувствие и все сильнее и сильнее волнуются из-за встречи с ним. Как следствие — тревога действительно изнемогает организм и человеку становится нехорошо.

Источник: Unsplash

Что делать метеочувствительным людям во время магнитных бурь

Чуть выше мы выяснили, что магнитные бури никак не сказываются на человеке — только на технике. Поэтому предлагаем список действий для высокочувствительных людей, которые до этого момента верили в их пагубное воздействие на свое здоровье.

  • Не становитесь жертвой тревоги — осознайте и примите, что активная магнитосфера не вредит организму.
  • При частом ощущении слабости исключите анемию, железодефицит, сахарный диабет и нарушение функции щитовидной железы, сделав необходимые исследования.
  • При апатичном или, напротив, крайне беспокойном состоянии пройдите психологические тесты — обратите внимание на шкалы тревоги и депрессии Бека.
  • При частых головных болях навестите невролога — возможно, вас регулярно мучают мигрени и нужно научиться вовремя купировать приступы.