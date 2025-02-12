Магнитные бури в феврале 2025 года: как они влияют на человека

Виды состояния магнитосферы, расписание ее спокойствий и возмущений, а также мнение эксперта о том, как быть с частыми головными болями и слабостью «на погоду». Погода Mail узнает и сразу же спешит поделиться — что следует помнить о магнитных бурях в феврале 2025 года.