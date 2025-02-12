Магнитные бури в феврале 2025 года: как они влияют на человека

Виды состояния магнитосферы, расписание ее спокойствий и возмущений, а также мнение эксперта о том, как быть с частыми головными болями и слабостью «на погоду». Погода Mail узнает и сразу же спешит поделиться — что следует помнить о магнитных бурях в феврале 2025 года.
Что такое магнитные бури и какими они бывают
Явление дает о себе знать от нескольких часов до нескольких суток, когда магнитного поля Земли достигают запальчивые потоки солнечного ветра. Каждый раз феномен возвращается с разными масштабами, поэтому метеорологи для прояснения ситуации используют шкалу с индексом Kp, или геомагнитной активности.
- Kp 0−2 — магнитное поле Земли неизменно.
- Kp 3−4 — несущественные изменения. Случаются примерно 1700 раз за солнечный цикл.
- Kp 5−6 — мягкие изменения. Случаются примерно 660 раз за солнечный цикл. Обуславливают появление северных сияний вдалеке от полюсов.
- Kp 7−8 — веские изменения. Случаются примерно 200 раз за солнечный цикл. Обуславливают появление северных сияний возле экватора.
- Kp 9 — мощные изменения. Случаются примерно 100 раз за солнечный цикл. Обуславливают появление северных сияний возле Краснодарского края.
- Kp 10 — чрезвычайно мощные изменения. Случаются примерно четыре раза за солнечный цикл. Обуславливают появление северных сияний в субтропиках.
Расписание магнитных бурь по дням: прогноз на февраль 2025 года
Обычно в нашей стране предрекают появление такого явления эксперты из Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики ее сибирского филиала. Существуют две разновидности прогноза — почти на месяц и на три ближайших даты. Первый позже часто уточняется, а второй обладает высоким уровнем вероятности сбыться.
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Неблагоприятные дни
В продолжении месяца запальчивые потоки солнечного ветра несущественны, но все-таки достигнут магнитного поля Земли 27 февраля.
|27 февраля
|4 — возбужденная магнитосфера
|27 февраля
|4 — возбужденная магнитосфера
Спокойные дни
В большинство дней в оставшиеся числа последнего месяца зимы магнитное поле Земли, предположительно, будет находиться в состоянии покоя. В частности — с 12 по 26 февраля и 28 февраля.
|Дата
|Уровень Kp
|12 февраля
|2 — спокойная магнитосфера
|13 февраля
|3 — спокойная магнитосфера
|14 февраля
|3 — спокойная магнитосфера
|15 февраля
|2 — спокойная магнитосфера
|16 февраля
|2 — спокойная магнитосфера
|17 февраля
|2 — спокойная магнитосфера
|18 февраля
|3 — спокойная магнитосфера
|19 февраля
|2 — спокойная магнитосфера
|20 февраля
|2 — спокойная магнитосфера
|21 февраля
|3 — спокойная магнитосфера
|22 февраля
|2 — спокойная магнитосфера
|23 февраля
|1 — спокойная магнитосфера
|24 февраля
|2 — спокойная магнитосфера
|25 февраля
|3 — спокойная магнитосфера
|26 февраля
|3 — спокойная магнитосфера
|28 февраля
|2 — спокойная магнитосфера
Мнение врача: как магнитные бури влияют на здоровье метеозависимых людей
«Современная наука отрицает влияние магнитных бурь на организм человека, — говорит невролог московской клиники доказательной медицины “Рассвет”, автор научпопа “Вынос мозга” и блога о медицине Ирина Галеева. — Сильные солнечные вспышки могут навредить только электрическому оборудованию. А еще астронавтам, которые находятся выше атмосферы, которая защищает нас от солнечной радиации».
По словам эксперта, узнавая о приближении магнитных бурь, восприимчивые люди всего-навсего излишне заостряют внимание на микроизменениях в своем организме, и таким образом активизируется тревожность.
При новостях о мощных магнитных бурях у некоторых людей запускается когнитивное искажение, которое называется самосбывающееся пророчество.
Эксперт пояснила, что в таком случае люди прогнозируют ужасное самочувствие и все сильнее и сильнее волнуются из-за встречи с ним. Как следствие — тревога действительно изнемогает организм и человеку становится нехорошо.
Что делать метеочувствительным людям во время магнитных бурь
Чуть выше мы выяснили, что магнитные бури никак не сказываются на человеке — только на технике. Поэтому предлагаем список действий для высокочувствительных людей, которые до этого момента верили в их пагубное воздействие на свое здоровье.
- Не становитесь жертвой тревоги — осознайте и примите, что активная магнитосфера не вредит организму.
- При частом ощущении слабости исключите анемию, железодефицит, сахарный диабет и нарушение функции щитовидной железы, сделав необходимые исследования.
- При апатичном или, напротив, крайне беспокойном состоянии пройдите психологические тесты — обратите внимание на шкалы тревоги и депрессии Бека.
- При частых головных болях навестите невролога — возможно, вас регулярно мучают мигрени и нужно научиться вовремя купировать приступы.