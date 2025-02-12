Первая декада февраля в Москве впервые за всю историю прошла без снега

Тогда же Шувалов в беседе с RT отмечал, что в регионах южнее Москвы уже наблюдается температура ниже нормы. А в столичный регион похолодание придет в ближайшие выходные. Небольшой снег в Москве ожидается в ночь с четверга на пятницу. Осадки будут на уровне 1−3 см.