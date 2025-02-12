Первая декада февраля в Москве впервые за всю историю прошла без снега

По ее словам, средняя суточная температура воздуха на станции ВДНХ составила −1,6 градуса, а это на 5,6 градуса выше нормы. Такое явление в столице наблюдается в среднем раз в семь-восемь лет. Самой теплой оказалась первая декада февраля 1990 года со средней температурой +0,7 градуса, сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Что касается снежного покрова, то 2025 год стал совершенно уникальным. Еще не было случая, что в конце первой декады февраля в Москве не было снега», — подчеркнула метеоролог.
Она добавила, что всего в столице выпало 2,8 мм осадков — 6% от нормы, пишет «Москва 24». В текущем столетии это четвертый случай с подобным дефицитом. В 2003 года за первую декаду выпадало лишь 1,3 мм.
11 февраля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что надвигающиеся морозы продержатся в Москве до следующей недели. По его словам, холодный атмосферный фронт понизит температуру не более чем на три-четыре градуса, отмечает 360.ru. Шувалов добавил, что в пятницу ожидается небольшой снег. На выходных столбики термометров понизятся до −13 градусов, днем поднимутся до −8 градусов.
Тогда же Шувалов в беседе с RT отмечал, что в регионах южнее Москвы уже наблюдается температура ниже нормы. А в столичный регион похолодание придет в ближайшие выходные. Небольшой снег в Москве ожидается в ночь с четверга на пятницу. Осадки будут на уровне 1−3 см.
В тот же день синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с сайтом aif.ru пообещал сильные снегопады в столице к концу недели. Согласно прогнозам, выпадет около 7 см снега, уточняет сайт kp.ru.
В конце января научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Москве средняя температура воздуха в январе впервые в истории оказалась положительной. По его словам, это прямое доказательство глобального изменения климата, пишет НСН.
10 февраля сообщалось, что в Москве ночь на 9 февраля стала самой холодной с начала года. На главной метеостанции ВДНХ минимальная температура составила −7,6 градуса.