Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в более чем 10 регионах России

Жителям Томской области тоже придется приготовиться к снегу и гололеду. Метель ожидается в южных районах Красноярского края и Иркутской области. Аналогичная погода будет наблюдаться со среды в Алтайском крае, Республике Алтай и Кемеровской области. Снегопады и ветер 20−25 м/с продержатся там до конца рабочей недели.