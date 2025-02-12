Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в более чем 10 регионах России

По его словам, особенно не повезет жителям северо-западной части страны, Поволжья и Урала — там ожидается сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. Виной тому — температурные скачки.
«В Ненецком автономном округе и Коми в ближайшие дни прогнозируется снег, ветер 15−20 м/с, в Ненецком округе даже до 26 м/с. В Пермском крае пройдет сильный снег, в Свердловской области ожидается ветер до 21 м/с», — цитирует метеоролога ТАСС.
Жителям Томской области тоже придется приготовиться к снегу и гололеду. Метель ожидается в южных районах Красноярского края и Иркутской области. Аналогичная погода будет наблюдаться со среды в Алтайском крае, Республике Алтай и Кемеровской области. Снегопады и ветер 20−25 м/с продержатся там до конца рабочей недели.
В Хакасии тоже некомфортно — с 12 февраля в республике будет бушевать ветер.
Тяжело придется и жителям Чукотки. Как отметил синоптик, в связи с теплой погодой в округе усилятся снег и ветер. Ночью порывы могут достигать 35−40 м/с. А
Ранее Вильфанд заявил, что 15 февраля в европейской части России температура воздуха опустится ниже климатической нормы впервые в 2025 году. В центральных регионах прогнозируются 13-градусные морозы по ночам, днем столбики термометров не поднимутся выше −6 градусов.